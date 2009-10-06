Doğan Grubu için Al Capone örneğini verdi

ABD’de 1930 yıllarında yaşanan Al Capone olayına değinen Erdoğan, Rusya ile yapılan karşılaştırmalar “çok çirkin ve uygunsuz” bulduğunu söyledi.

Wall Street Journal da, “Türkiye’deki televizyon ve basın piyasasının yaklaşık yarısına sahip Doğan Yayın Holding’e getirilen vergi cezası, hem yurt içinde, hem de yurt dışında kaygı yarattı” diye yazdı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Wall Street Journal’da yayımlanan söyleşide Doğan Yayın’a verilen rekor vergi cezasını savunarak bunu “rutin bir vergi incelemesi” olarak niteledi. ABD’de 1930 yıllarında yaşanan Al Capone olayına değinen Erdoğan, Rusya ile yapılan karşılaştırmalar için “çok çirkin ve uygunsuz” bulduğunu söyledi. Wall Street Journal da, “Türkiye’deki televizyon ve basın piyasasının yaklaşık yarısına sahip Doğan Yayın Holding’e getirilen vergi cezası, hem yurt içinde, hem de yurt dışında kaygı yarattı” diye yazdı.



Wall Street Journal gazetesi, Başbakan Erdoğan ile yapılan söyleşi yayımladığı haberinde Doğan grubuna getirilen 3.2 milyar dolar tutarındaki cezaya çok ağırlık verdi. ABD’li gazete, “Türk Başbakanı, Medya Vergi Mücadelesini Savunuyor” başlığını kullandığı haberde Başbakan Erdoğan’ın cezaya ile ilişkin değerlendirmelerin yanısına Doğan grubunun yöneticilerinin görüşlerini de aktardı ve yorumlarda bulundu.



Ceza ile ilgili olarak “Konu rutin bir vergi incelemesi” diyen Erdoğan “ABD’de de vergi kaçırılması ile ilgili sorunları olan kişiler var. Akla Al Capone geliyor. Çok zengin idi ancak hayatının geri kalan bölümünü cezaevinde geçirmek zorunda kaldı. Bu olaylar olduğu zaman hiç kimse sesini çıkartmadı” diye konuştu.



Doğan grubunun cezayı mahkemeye götürebileceğini ifade eden Erdoğan, davanın mahkemede görülmeden şirketin çöküşüne neden olan bir teminat talep edilmesinin hükümet açısından kabul edilir olup olmadığı yönündeki soru üzerine de mahkemenin bu konuda bir yürütme durdurma kararını verebileceğini ya da grubun önce bir uzlaşıya varabileceğini söyledi.

Rusya ile karşılaştırmalara sert tepki



Başbakan Erdoğan, Rusya’daki Yukos olayı ile yapılan karşılaştırmalara sert tepki göstererek bu yöndeki iddiaların, seçilmiş liderler olarak kendisi ve Vladimir Putin’e “saygısızlık” olarak gördüğünü de ifade etti. Erdoğan, karşılaştırmaları için “çok çirkin ve uygunsuz buluyorum” ifadesini kullandı.



Doğan grubu konusunda yapılan işlemlerin, hükümetin, Türkiye’nin büyük kayıtdışı ekonomisine karşı daha kapsamlı mücadele politikasının bir parçası olduğunu, bu nedenle de İMF’nin vergi idaresinin siyasetten arındırılması talebine direndiğini belirterek, “Bu konuda vergi idaresi ile el ele çalışmalıyız” diye konuştu.



Bu arada, gazete, Doğan grubu yöneticilerinin görüşlerine de yer verdi. Üst düzey bir yönetici, yapılan vergi talepleri için yasal bir temel bulunmadığını belirtirken, Maliye Bakanlığının talebinde israr etmesi halinde yargıya başvuracaklarını söyledi. Yönetici, vergi talebinin uygulanması halinde çalışamaz haline geleceklerini de vurguladı.

'Ceza kaygı yarattı'



ABD’li gazete, haberde Doğan grubuna getirilen cezayı yorumlarken de “Türkiye’deki televizyon ve basın piyasasının yaklaşık yarısına sahip Doğan Yayın Holding’e getirilen vergi olayı, hem yurt içinde, hem de yurt dışında kaygı yarattı” diye yazdı. Gazete şöyle devam etti:



“2.5 milyar dolarlık cezanın geçen ay açıklanmasından birkaç gün sonra, Brüksel’deki Avrupa Komisyonu, Türkiye’deki basın özgürlüğü için etkileri konusunda ‘ciddi kaygıları’ dile getirdi ve olayın, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılma müzakelerine ilişkin olarak bu ayda yayımlanacak olan ilerleme raporuna dahil edeceğini söyledi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü de kaygı ifade etti.”



Gazete, Doğan grubuna daha önce Alman Alex Springer’e yapılan hisse satışı konusunda 500 milyon dolarlık bir ceza çarpıtırıldığını anımsattı.