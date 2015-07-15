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Doğan Grubu: İbrahim Karagül'ün temsil ettiği zihniyet en az terör kadar tehlikeli!

'Her türlü terör ve şiddeti nefretle reddeden Doğan medyasının bu gibi alçakça ifadelerle anılması vahim bir suç'

15 Temmuz 2015 22:46

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül'ün Doğan Holding ve Doğan Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan için, "Bu grup, terör üzerinden Türkiye'yi hizaya sokma, kımıldayamaz hale getirme çabasının arkasında tereddütsüz yer aldı" ifadelerine yanıt veren Doğan Holding Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu, "Anılan şahıs tarafından temsil edilen zihniyetin en az terör kadar tehlikeli" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Doğan Grubu'nu PKK terörünün karargahı olarak tanımlayan ifadelerinin akıl, fikir, izan ve vicdanla  bağdaşması mümkün olmayan alçakça bir hakaret ve suçlama teşkil ettiği" vurgulandı.

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Doğan Holding Kurumsal İletişim Başkanlığı yazılı bir açıklama şöyle: 

"Doğan Holding Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu, Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül'ün 15 Temmuz 2015 tarihli yazısında Doğan Grubu'nu PKK terörünün karargahı olarak tanımlayan ifadelerinin akıl, fikir, izan ve vicdanla  bağdaşması mümkün olmayan alçakça bir hakaret ve suçlama teşkil ettiğini vurguladı. Kutadgu, her türlü terör ve şiddeti nefretle reddeden ve demokrasiyi savunan Doğan medyasının bu gibi alçakça ifadelerle anılmasının vahim bir suç teşkil ettiğine inandıklarını, bu yazı ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ve bunun hesabını yargı önünde soracaklarını ifade etti. Kutadgu, anılan şahıs tarafından temsil edilen zihniyetin en az terör kadar tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

İbrahim Karagül'ün "O barajın altında sen kalacaksın" başlığıyla bugün (15 Temmuz 2015 ) yayımlanan yazısına ulaşmak için tıklayın

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