Doğan Grubu: Ethem Sancak’ın gazetesindeki dinleme iddiası kişilik haklarına alçakça bir tecavüzdür

Doğan Holding Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu, Star gazetesinin Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı ve Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Nicole Koç’un ‘paralel yapı’ tarafından dinlendiği iddiasına ilişkin olarak açıklama yaptı. Doğan Grubu’nun açıklamasında “Yasa dışı telefon dinlemeleri kişilik haklarına ne kadar ağır bir tecavüz ise, Ethem Sancak’ın sahibi olduğu bir gazetenin bugünkü nüshasında yapılan da kişilik haklarına aynı alçaklıkta bir tecavüzdür” ifadeleri kullanıldı.

Doğan Grubu’ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bugün basında Doğan Ailesi üyelerinden Sayın Vuslat Doğan Sabancı ile grubumuzun bazı yöneticileri ve yazar ve gazetecilerinin hukuk dışı telefon dinlemelerine maruz bırakıldığı yönünde haberler yer almıştır.

Ne yazık ki, Doğan Ailesi üyeleri ile grubumuz yöneticileri, yazar ve gazetecilerinin hukuk dışı yollarla telefon dinlemelerine maruz bırakıldıkları haberleri yeni değildir. Geçtiğimiz yıllarda da hukuk dışı telefon dinlemeleri yapanlarla ilgili benzeri soruşturmalar başlatılmış ve basında bunlar yer almıştır.

Anayasa’mızın 22. maddesi herkesin haberleşme hürriyetine sahip olduğuna ve haberleşmenin gizliliğine vurgu yapmaktadır. Anayasa’nın verdiği bu güvenceye dayanarak, yasal merciler tarafından hakkında soruşturma açılan tüm telefon dinlemeleriyle ilgili olarak, gerek Doğan Ailesi üyeleri gerekse Doğan Grubu yöneticileri ve yazarları her defasında mağdur sıfatıyla yasal şikâyetlerini yapmış ve sürece müdahil olmuşlardır.

Hukuk dışı telefon dinlemeleri, hangi yöntemle yapılırsa yapılsın, kişi hak ve özgürlüklerine ağır tecavüz niteliğindedir. Bu nedenle, süratle kovuşturulmalı ve failleri cezalandırılmalıdır.

Yasa dışı telefon dinlemeleri kişilik haklarına ne kadar ağır bir tecavüz ise, Ethem Sancak’ın sahibi olduğu bir gazetenin bugünkü nüshasında yapılan da kişilik haklarına aynı alçaklıkta bir tecavüzdür. Bu gazete telefon dinlemelerine ilişkin haberi verirken, Onursal Başkanımız sayın Aydın Doğan’ın telefonlarının FETÖ tarafından dinlendiği, bu yolla kirli çamaşırlarının öğrenilip, kendisine şantaj yapıldığı gibi bir yalanı dolaşıma sokmuştur. Bu alçakça bir iftira ve haysiyet cellatlığıdır. Bu gazete ve benzeri alçakça iftiraları ortaya atan bazı tetikçi medya kuruluşları, hangi bilgi ve belgeye dayandıklarını ortaya koymak ve iftiralarını ispat etmekle yükümlüdürler. Hukuk tanımazlık ve başkalarının hak ve özgürlüklerine tecavüz açısından bu gazete ve benzeri iftiraları atan diğer tetikçi medya kuruluşlarının, bizleri hukuk dışı telefon dinlemeleriyle mağdur edenlerden hiçbir farkı yoktur.

Bizim tek güvencemiz hukuktur.

Her kim hukuka aykırı davranıyorsa karşılığını görmeli ve cezalandırılmalıdır. Bu konuda devletimize güveniyoruz.

Geçmişte olduğu gibi bugün de haklarımızı korumak için hukuken mümkün olan her şeyi yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Doğan Grubu adına

Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Ahter Kutadgu