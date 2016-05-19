Doğan Grubu: Aydın Doğan, Meral Akşener'le hiçbir görüşme yapmamıştır

Doğan Grubu, bazı basın yayın organlarında, Aydın Doğan'ın MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener'le biraraya gelip, yol haritası çizdiklerine yönelik haberlerin doğruyu yansıtmadığını belirterek, "Sayın Doğan, Sayın Akşener ile hiçbir görüşme yapmamıştır. Aydın Doğan siyasetçi değildir, siyaset yapmaz ve hiçbir zaman hiçbir partinin içişlerine karışmaz, müdahil olmaz. Bunun aksini yazıp çizenler ve söyleyenler yalan söylemektedirler" ifadelerini kullandı.

Doğan Grubu adına İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Son günlerde Doğan Holding Onursal Başkanı Sayın Aydın Doğan’ı ve grubumuz medyasını hedef alan tamamen asılsız ve iftira niteliğindeki yayınlar karşısında zorunlu olarak kamuoyuyla şu hususları paylaşmak isteriz:

1. Sayın Sümeyye Erdoğan’ın nikah törenine Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Hulusi Akar’ın devlet protokolü çerçevesinde katılmış olması tabiidir. Nitekim grubumuzdaki yayın organları nikah töreni ile ilgili bilgileri haber değeri çerçevesinde objektif ve geniş bir biçimde yansıtmıştır. Genelkurmay Başkanlığımızın bu konuda geçen Pazartesi günü yaptığı açıklamaya da haber değeri taşıdığı cihetle olduğu gibi yer verilmiştir. Genelkurmay Başkanlığımızın açıklamasını en geniş bir şekilde yayımladığımız halde bizi "ordumuzu yıpratmak" ve "algı operasyonu yapmakla" suçlayanlar, alenen ve resmen iftira atmakta ve yalan söylemektedirler.

2. Dün akşam bir televizyon kanalında Sayın Aydın Doğan’ın, Sayın Meral Akşener ile bir araya geldiği ve bu görüşmede bir yol haritası çizildiği şeklinde yapılan beyan tamamen yalan ve gerçek dışıdır. Sayın Doğan, Sayın Akşener ile hiçbir görüşme yapmamıştır. Aydın Doğan siyasetçi değildir, siyaset yapmaz ve hiçbir zaman hiçbir partinin içişlerine karışmaz, müdahil olmaz. Bunun aksini yazıp çizenler ve söyleyenler yalan söylemektedirler. Bu gibi yalan beyanda bulunanların iddialarını ispat etmeleri kendileri için namus ve şeref borcudur.

3. Bir medya grubu, uzun süredir Aydın Doğan’ı hedef alarak çeşitli iftiralarda bulunmayı alışkanlık haline getirmiş ve varlığını bu yalan ve iftiralara bağlamıştır. Bıkkınlık veren ve kendilerinin bile inanmakta zorlanacağı bu yalanların başında, kimi zaman manşetten düzmece fotoğraflar eşliğinde "terörist", "PKK destekçisi" yaftalamaları, kimi zaman "Fetöcu" suçlamaları gelmektedir.

Terörün bir insanlık suçu olduğuna inanan ve ülkemizde gerçek bir demokrasinin savunuculuğunu yapan grubumuzun teröre destek olmakla suçlanması başlı başına bir garabet ve iftiradır.

Öte yandan devlet içinde ayrı ve özerk hiçbir yapılanma kabul edilemez. Bu gibi yapılanmalarla yasal mücadele devlet olmanın gereğidir.

Grubumuzu bu tür suçlamalarla karalamaya çalışan çevrelerin varacağı yer çıkmaz bir sokaktır.

Kamuoyunun dikkatine saygılarımla sunarım."