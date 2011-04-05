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Ekonomi

DOĞAN GRUBU 7 MİLYON 971 BİN LİRA CEZA ÖDEYECEK İSTANBUL (A.A)

05 Nisan 2011 01:09

-DOĞAN GRUBU 7 MİLYON 971 BİN LİRA CEZA ÖDEYECEK İSTANBUL (A.A) - 04.04.2011 - Doğan Şirketler Grubu, 7 milyon 971 bin 350,43 lira vergi aslı ve cezası ödeyecek. Doğan Şirketler Grubunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, ''Daha önce 10 milyon 663 bin 804,50 lira olarak, tarhiyat öncesi uzlaşma sağlandığını kamuya açıkladığımız şirketimizin 2005, 2006, 2007 ve 2008 hesap dönemleri ile ilgili vergi aslı ve cezası, 6111 Sayılı Kanun kapsamında 31 Mayıs 2011 tarihine kadar 7 milyon 971 bin 350,43 lira olarak ödenecektir'' denildi.

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