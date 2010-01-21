Doğan Gazetecilik'in İcra Kurulu Başkanı belli oldu

T24 - İpek Grubu'na satış işlemleri ile gündeme gelen Doğan Gazetecilik'e, perakende ve alışveriş sektöründen bir isim icra kurulu başkanı oldu.





Doğan Gazetecilik İcra Kurulu Başkanlığı'na 1 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Servet Topaloğlu atandı.



Topaloğlu, Tansaş'ta genel müdürlük, ardından Carrefoursa'da yönetim kurulu üyeliği yaptı....



Bazı perakende ve FMCG şirketlerinin Yönetim Kurulu üyeliğini de yürüten Topaloğlu, halen Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) Danışma Kurulu Başkanı görevini de yürütüyor.



Doğan Gazetecilik'in açıklaması az önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandı.