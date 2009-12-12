Doğan Gazetecilik ve hükümet 'uzlaştı'

T24 - Doğan Gazetecilik A.Ş., büyük vergi cezasında Maliye Bakanlığı'yla uzlaştığını açıkladı.

Doğan Gazetecilik A.Ş., tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 2004, 2005, 2006 ve 2007 hesap dönemlerine ait, 10 milyon 92 bin TL tutarında vergi aslı, 11 milyon 157 bin TL tutarında vergi ziyaı cezası ve 171 bin TL tutarında özel usulsüzlük cezası içeren Vergi İnceleme Raporları ile ilgili olarak tarhiyat öncesi uzlaşma sağlandığını bildirdi.

Açıklamaya göre vergi aslı ve cezası 4 milyon 465.5 bin TL olarak belirlenerek, özel usulsüzlük cezası da kaldırıldı. Söz konusu tutar bir ay içerisinde ödenecek olup, ödeme esnasında ayrıca gecikme faizi hesaplanacak.