Doğan gazetecilik uzlaştı

T24-



Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, buna göre, vergi aslı ve cezasının toplam 1 milyon 35 bin lira olarak belirlendiği, usulsüzlük cezasının ise kaldırıldığı belirtilerek, söz konusu tutarın bir ay içerisinde ödeneceği, ödeme esnasında ayrıca gecikme faizi hesaplanacağı ve kamuya açıklama yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, şöyle denildi:





''Bu itibarla, gelinen bu aşamada şirketimizin 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 Hesap Dönemleri Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri tarafından incelenmiş olup; 2004, 2005, 2006 ve 2007 Hesap Dönemlerine ait toplam 21 milyon 421 bin 909 lira tutarındaki Vergi İnceleme Raporları ile ilgili olarak, daha önce de kamuya açıklandığı üzere tarhiyat öncesi uzlaşma sağlanarak 4 milyon 465 bin 500 lira vergi aslı ve cezası, 4 milyon 367 bin 639 lira gecikme faizi ile birlikte toplam 8 milyon 833 bin 139 lira ilgili Vergi Dairelerine ödenmiş; yine daha önce kamuya açıklandığı üzere, 2003 Hesap Dönemine ait, 445 bin 98 lira vergi aslı ve 667 bin 647 lira vergi ziyai cezası olmak üzere toplam 1 milyon 112 bin 745 lira tutarındaki Vergi İnceleme Raporu ile ilgili olarak da dava açılmış olup, yargı süreci halen devam etmektedir.''