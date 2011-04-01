-DOĞAN GAZETECİLİK KÜÇÜLECEK İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - Doğan Gazetecilik İcra Kurulu Başkanı Servet Topaloğlu, Doğan Gazetecilik'in varlıklarının bir kısmını satarak sağlıklı küçülme hedeflediğini söyledi. Topaloğlu, Bilkent Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi MBA Kulüpleri tarafından düzenlenen MBA Forum'da yaptığı konuşmada, iş hayatında başarının, duruş, kimlik, çalışkanlık ve şans faktörlerinden oluştuğunu anlattı. Şirket devirleriyle ilgili Topaloğlu, bu tür devirlerde grup portföyünde sinerji yaratılamaması, kronik karsızlık, uzun vadede şirket değerini artıramama perspektifi, yeni yatırımlar için elden çıkarılma zorunluluğu, pazarın küçülmesi, haksız rekabet, yönetim kadrosu ve onlara bağlı çalışan ekibin ana hissedarın motivasyonunu kaçırması gibi durumların etkili olduğunu söyledi. Doğan Gazetecilik'in planladığı devirlere de değinen Topaloğlu, grubun küçülme kararı aldığını ve varlıkların bir kısmının satılarak sağlıklı küçülme hedeflendiğini bildirdi. Şirket devirlerinde temel prensipleri uygularken her şeyi değiştirmenin gerekli olmadığının altını çizen Topaloğlu, bununla birlikte değişikliklerle şirketin değerini, diğer alternatiflere göre daha fazla katlayarak devretmenin mümkün olduğunu anlattı. Devir için şirketin konseptinin hazırlanması gerekliliğinine işaret eden Topaloğlu, konseptin, segmentasyon, farklılaşma ve operasyonel verimliliğin kesiştiği noktada bulunduğunu vurguladı. Servet Topaloğlu, ''Hazırlanan iş konsepti, kilit yöneticilere, yönetim kurulu veya ana hissedara, tüm çalışanlara ve diğer sosyal paydaşlara iyi bir şekilde anlatılmalı ve onay alınmalı. İyi bir şekilde icra edilmeli. Belirli periyotlarla ve standart şablonda hesap verilmeli, eğer gerekiyorsa yapılan güncellemeler açıklanmalı. Başarılar çalışanlar arasında orantılı biçimde paylaşılmalı'' dedi.