15 Temmuz darbe girişiminde oğlunu kaybeden Nihal Olçok'un oğlu Abdullah Tayyip Olçok adına açılan spor merkezinin açılışına davet edilmemesine bir tepki de Gelecek Partisi'nden geldi.

Gelecek Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı Doğan Demir, yayımladığı bildiride Kocaeli Derince’de 'Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılışına şehit annesi Nihal Olçok’un çağrılmamasını kınadı. Demir, yetkililere bunun bir şehit annesine yapılabilecek en büyük saygısızlık olduğunu belirtti.

''Şehit annesi Nihal Olçok’un açılışa çağrılmamasının sebebi Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olması mıdır?'' diye soran Doğan Demir, ''Sayın Nihal Olçok'un şahsında bütün şehit annelerine yapılan bu saygısızlığı kınıyor ve kamuoyu vicdanına havale ediyoruz'' dedi.

“Nihal Olçok'un şahsında bütün şehit annelerine yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz''

Gelecek Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı Doğan Demir tarafından yayımlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:

''Kocaeli Derince'de 'Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi' hizmete açılıyor. Açılışa herkes davetli, bir kişi hariç; 15 Temmuz Şehidimizin annesi sayın Nihal Olçok! Bu bir şehit annesine yapılabilecek en büyük saygısızlıktır. Hangi vicdan, hangi akıl böyle bir karar alabilir? Çağrılmama sebebi sayın Nihal Olçok'un Gelecek Partisi kurucular kurulu üyesi olması mıdır? Siyasi hırsınız vicdanınızı mı kör etti? Bir şehit annesinin oğlunun adının verildiği tesisin açılışında yer almasından nasıl rahatsız olursunuz? Bu ülke bizim, bu ülke hepimizin. Sayın Nihal Olçok'un şahsında bütün şehit annelerine yapılan bu saygısızlığı kınıyor ve kamuoyu vicdanına havale ediyoruz.''

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