-Doğan: Bugün yine çok gol kaçırdık İSTANBUL (A.A) - 03.12.2011 - Ankaragücü Teknik Direktörü Ziya Doğan, 4-2 yenildikleri Fenerbahçe karşısında yakaladıkları gol fırsatlarını değerlendirememelerinden yakındı. Ziya Doğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe'nin gücünü bilerek İstanbul'a geldiklerini belirtirken, ''Ama bu stat ve atmosfer rakip takımlar için büyük dezavantaj'' dedi. Maçın ilk yarısında orta sahada oyunu iyi yönlendiremediklerini belirten Doğan, ''Çünkü Fenerbahçe'nin orta sahada önemli oyuncuları var. Onların oynamalarına müsaade ettik. Maçın ilk net gol pozisyonunu yakalayan biziz ama her hafta olduğu gibi bugün yine çok kaçırdık'' şeklinde konuştu. İlk yarının 1-1 berabere bitmesine ve bunun deplasman takımı için iyi bir skor olarak gözükmesine karşın, ilk yarıdaki oyun şablonuyla işlerinin zor olacağını anladığını aktaran Ziya Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Oyuna daha fazla hücumcu sokup, rakibi önde tutmayı planladık. İkinci yarının başında yine biz fırsatları kaçırdık. Uzaktan atılan şutlarda ise çok şanssızdık bugün. Bir gerçek var, ikinci yarıdaki oyunumuzun karşılığı bu olmamalıydı. Biz tecrübesiz bir takımız. Gol bölgelerinde çoğaldık ancak topu kenarlara taşımak yerine içerden oynamayı tercih ettik ve Fenerbahçe'nin tecrübeli savunması karşılığında daha fazla pozisyon üretemedik. Elimizdeki malzemeyle, takım oyununu ön planda tutarak iyi mücadele ediyoruz. Deplasmanda Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı 3-4 tane pozisyon bulup, 2 tane gol buluyorsak, güzel bir şey. Tüm maçlarımızda pozisyonlara giriyoruz ancak beceri ve kalite eksikliğinden istediğimiz puanları alamıyoruz.'' Öte yandan, Ankaragücü futbolcusu Aydın Toscalı, Fenerbahçe'nin ceza sahası dışından attığı gollere dikkat çekerek, ''Merak ediyorum hafta içi buna çok mu çalıştılar, yoksa bize mi denk geldi?'' derken, İshak Doğan ise çok pozisyon yakalamalarına karşın fırsatları iyi değerlendiremediklerini belirtti.