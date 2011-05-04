Doğan Boyner: Artık okurluğa terfi ediyorum

T24

Bugün hem Doğan ailesinin hem biz Milliyet ve Vatan çalışanlarının hem de Demirören ve Karacan ailelerinin hayatı için çok önemli bir gün. 1950 yılında yayın hayatına başlayıp bugün hala Türk basınına damgasını vuran sadece 2 marka vardır; Milliyet ve Hürriyet. Bu iki marka da Doğan Grubu’nun idaresinde bu başarıları elde ettiler. Biz bundan 32 yıl önce ilkeleri olan bir gazeteyi devraldık. Ona modern işletmeciliğin, modern teknolojilerin, çağdaş gazeteciliğin en yüksek performans ölçülerini ekledik. Milliyet güvenilir bir gazeteydi. Biz onu daha da güvenilir bir gazete haline getirdik. Bu sayede birçok gazete markası yok olurken Milliyet güçlenerek 61 yılı geride bıraktı. Bu başarının arkasında Aydın Bey’in bize ilke olarak benimsettiği şu önemli prensipler yatıyor: Ekonomik bağımsızlığı olmayan gazetenin editoryal bağımsızlığı da olmaz. Yayıncının hayatı beyaz bir sayfa kadar tertemiz olmak zorundadır. Teknolojide geri kalan rekabette de geri kalmaya mahkumdur. Ve en önemlisi de en büyük güç haklılıktır. İşte bu prensipleri benimseyerek 32 yıldır sizlerle kol kola yürüyerek ülkemiz için çok önemli bir değer yarattık. Bugün sadece Milliyet ve Vatan gibi çok güçlü iki basın markasını devretmiyoruz, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük iki internet haber sitesinden birini devrediyoruz. Milliyet sadece 200 bin kişi tarafından takip edilmiyor, haberleri her gün 2 milyondan fazla kişiye ulaşıyor. 32 yıldan sonra ayrılmak kolay değil. Ama bilin ki, Milliyet ve Vatan’daki bir şapkamı bırakırken Milliyet ve Vatan’ın okurluğuna terfi ediyorum."