-DOĞAN: AYTAÇ YALMAN ŞAHİT OLARAK ÇAĞRILSIN İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanığı emekli Orgeneral Çetin Doğan, ''Ben ve arkadaşlarım, Aytaç Yalman Paşanın, bu salonda bildiklerini açıklaması için şahit olarak mahkemeniz tarafından çağrılmasını isteyeceğiz'' dedi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasına devam eden Doğan, 11 Şubat 2011'de 163 sanık hakkında tutuklama kararı çıkmasının ardından mahkeme heyetine karşı duyulan güvenin sarsıldığını söyledi. Doğan, 2003'te yapılan seminere dönemin Bursa Jandarma Komutanı Tuğgeneral Levent Ersöz'ün katılmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Görev sürem içerisinde kendisiyle uzaktan veya yakından hiçbir temas veya telefonla dahi olsa görüşmem olmamıştır. Seminere, dönemin İstanbul Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Abdulkadir Eryılmaz katılmıştır. Seminerin icrasında söz alarak detaylı açıklamalarda bulunmuştur. Sayın savcıya sormak gerekir, hem böyle bir iddiada bulunacaksın hem de adı geçen İstanbul Jandarma Bölge Komutanının ifadesini almaya bile lüzum görmeyeceksin. Yoksa sayın savcılar, sayın Abdulkadir Eryılmaz'ın profilinin soruşturma kapsamına alınan personel ile benzeşmediği yolunda talimat mı almışlardır veya 'sehven' unutulmuş mudur? Yanlış anlaşılmaları önlemek için bir hususu vurgulamak isterim. Abdulkadir Eryılmaz tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla değerli bir silah arkadaşımızdır.'' Doğan, iddianamede savcılığın, olmayan bir darbe girişimini Aytaç Yalman'ın önlediği iddiasına yer verdiğini ifade ederek, bunun hangi belgeye dayandırıldığını sordu. Çetin Doğan, ''Aytaç Yalman'a ağır ithamlarda bulunduğuma ilişkin belgeniz nerede? Sayın savcıların darbe girişimi olduğunu ön yargılı olarak kabullendikleri için kendilerince 'Darbe niçin yapılmadı?' sorusuna bir cevap bulmak istedikleri anlaşılıyor'' dedi. ''İddiaların teyidi için Aytaç Yalman'ın ifadesine başvurulması gerekmez miydi?'' diyen Doğan, şöyle devam etti: ''Bu konuda suskunluğunun nedenini sonradan öğrenmiş bulunuyorum. Bu suskunluğun Balyoz Davası ile yakından veya uzaktan hiçbir ilişkisi olmadığı için bu konu üzerinde bir yorum yapmak istemiyorum. Elbette bu konuya ilişkin savcılar kendisinin ifadesine başvurma gereğini duymamışlar ise de ben ve arkadaşlarım Aytaç Yalman paşanın bu salonda bildiklerini açıklaması için şahit olarak mahkemeniz tarafından çağrılmasını isteyeceğiz.'' -11 NO'LU CD- İddianameye, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın 2005'te yaptığı bir kongre açılış konuşmasının da konulduğuna dikkati çeken Doğan, ''Haydar Baş'ın ekonomi politikalarını beğeniyor hem de onu tutuklanacaklar listesine koyuyorsun. Bu plan bir paçavradır ve bir çete tarafından hazırlandığı kesindir'' dedi. Suça dayanak olan 11 No'lu CD'de adı geçen bazı subayların suç tarihi olan Aralık 2002-Mart 2003'te farklı görev yerlerinde bulunduğunu bildiren Doğan, ''Niçin araştırmadınız, sormadınız? Yoksa siz de bu şebekenin uzantısı mısınız?'' diye konuştu. Doğan'ın bu sözleri izleyiciler tarafından alkışlandı. Çetin Doğan, savcıların iddianameyi 11 No'lu CD'ye dayandırdığını belirterek, bu CD'de yer alan ''Balyoz Güvenlik Harekat Planı ve Ekleri''nin, iddianamede ileri sürüldüğü gibi 2 Aralık 2002 ile 5 Mart 2003 tarih aralığında değil, 30 Temmuz 2009'dan sonra hazırlandığını ifade etti. Doğan, 11 Nolu CD'deki bir ilaç firmasının 30 Temmuz 2009'da değiştirilmiş ticari unvanı ile yer almasının, ''bu CD'nin kötü niyetli kişiler tarafından 2003'te değil, yakın geçmişte üretildiği'' yolundaki savlarını doğruladığını kaydetti. Çetin Doğan, bugünkü oturumda 85 sayfalık savunmasını 31'inci sayfaya kadar okudu.