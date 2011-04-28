-DOĞAN: ATLANTİK ÖTESİNDEN KUMPASLAR KURMUŞLAR İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanıklarından emekli orgeneral Çetin Doğan, ''Benim hakkımda bazı çevreler Atlantik ötesinden kumpaslar kurmuşlar'' dedi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen Nejat Bek'e üye hakim Ali Efendi Peksak, ''iddianamede yer alan plan seminerinde imzanız var. Katılmadığınız plana imza atmak doğru mu?'' diye sordu. Bek de, bu plan seminerinin bir süreç olduğunu, hazırlık ve sonuç aşaması bulunduğunu belirterek, kendisinin parafının bulunmasının kurmay başkanlığında görevli olmasından kaynaklandığını kaydetti. Karargahta emir verme yetkisinin olmadığını dile getiren Bek, plan seminerlerinde görevi gereği koordinasyonu sağladığını anlattı. Bek, seminerdeki ses kaydının ordu komutanının emriyle alındığını ifade ederek, bunun arşivde bulunması konusunun da komutanın emrine bağlı olduğunu söyledi. Bunun üzerine söz alan emekli Orgeneral Çetin Doğan, ''Ben bunun kaydını aldım. Eğer bir darbe planı olsaydı neden kaydedilsin. Ben 'kayıt altına alınsın' dedim'' şeklinde konuştu. Söz konusu harp planının provasız olduğunu anlatan Doğan, ''Burada maksadını aşan ifadeler olmuş olabilir. Ama bu bir eğitim programıdır. Bu emri ben verdim'' dedi. Nejat Bek, Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş'ın, ''Söz konusu seminerin koordinesini siz yaptınız. Daha önce böyle bir şey yapıldı mı?'' sorusuna seminerin sadece bir defa yapıldığı yanıtını verdi. Savcı Kırbaş'ın, ''Bu seminer provasız yapıldı. Başka provasız yapılan seminer oldu mu?'' sorusuna Bek, ''Hayır. Provasız yapılan da var yapılmayan da. Bu komutana bağlı'' cevabını verdi. Savcının, ''seminerde ses kaydı alınıyor da neden görüntü kaydı alınmadı?'' sorusuna, araya giren Çetin Doğan, ''Ordunun o zaman görüntü almasına imkan da yoktu, lüzum da yoktu. Ses almak için bir görevli, bir subay var. Hiçbir plan seminerinde görüntü kaydı alınmadı. Ses kaydı yapılması emrini de ben verdim'' diye yanıt verdi. Doğan, Savcı Kırbaş'ın ses kaydının alınmasına neden gerek duyulduğu şeklindeki sorusuna da, ''Bu seminerdeki çok ciddi konular için...'' diye cevap verdi. Savcı Kırbaş'ın ''Bu seminer ciddi, diğerleri ciddi değil miydi?'' sorusu üzerine Doğan, şunları kaydetti: ''Bunun iftira olduğunu bile bile bunun içinde olanları lanetliyorum. Allah belalarını versin. Benim 1997 yılında Korgeneral iken hakkımdaki imzasız bir mektubun 'Ergenekon' davasında bulunduğunu biliyor musunuz? Benim hakkımda bazı çevreler Atlantik ötesinden kumpaslar kurmuşlar. Ama bunu başaramayacaklar. İyi ki ses kaydını almıştım yoksa bugün ses kaydı olmasaydı bu iftira çok daha ileri gidebilirdi.'' Duruşma, diğer sanıkların savunmasıyla devam ediyor.