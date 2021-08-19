Doğan Alemdar, 3.5 milyon Euro karşılığında Rennes'e transfer oldu

Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar, Ligue 1 ekibi Rennes'e 3.5 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar'ın Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olduğunu açıkladı. Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, ''Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar’ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar’a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

5 yıllık imza

Doğan, Fransız ekibine 5 yıllık imza atacak. Rennes'in bu transfer için Kayserispor'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Sözleşmede Kayserispor’un lehine bonuslar da yer alıyor. Doğan’ın ikinci satışından da yüzde 20 pay hakkı Kayserispor'un olacağı gelen haberler arasında.

Başkandan veda

Başkan Berna Gözbaşı da genç kaleciye kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başarı dileğinde bulundu, ''Ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil edeceğine, Kayserimiz'in gururu olacağına inancım tam. Evladımız, Doğan Alemdar'ımız Rennes'e hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.

Fransa'da bir Türk daha

Doğan Alemdar; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Umut Meraş, Cenk Özkaçar ve Mustafa Kapı’dan sonra gelecek sezon Fransa’da forma giyecek son Türk oyuncu olacak.