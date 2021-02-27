Doğan Akın: Demirören ailesi gazetecilik faaliyetini taşıyamayacak bir aile olduğunu gösterdi

T24 Yayın Yönetmeni Doğan Akın, Kısa Dalga Podcast'te Kemal Göktaş'ın sorularını yanıtladı. Türkiye'de medyanın, bugün yaşananlarla benzer sorunlarla, geçmişte de uğraştığını dile getiren Akın, "Türkiye'de gazetecilik bir iki istisna dışında, devletin dilinin çok hakim olduğu bir gazetecilik oldu" dedi. Günümüz Türkiye medyasının durumuna dikkat çeken Akın, "Bizim ülkemizin tarihinde bir iktidar medyasının bu boyutta inşa edildiği, böyle bir mimariye sahip olduğu başka bir zaman yok" dedi.

Eski Başbakan Turgut Özal'ın Cumhuriyet gazetesinden hoşlanmamasına rağmen Hasan Cemal'i seyahatlerine davet ettiğini hatırlatan Akın, gazeteciliğin her zaman sorunlar yaşandığını dile getirerek "Eskiden her şey mükemmeldi, şimdi değil' demenin de doğru olmayacağını ifade etti.

İktidara yakın medyanın hedef gösteren yayınlarının medya elitleri tarafından inşa edildiğini belirten Akın, medyaya ilişkin bütün sorunlarda bu sürecin karar mekanizmasında olan yer alan 'medya elitlerinin' sorumluluğu olduğunu söyledi.

"Demirören grubuna atanan komiserler var"

"Türkiye'de başka işleri olan grupların gazeteciliği taşıyamadıkları yeterince tecrübe edildi" diyen Akın, Demirören ailesinin de gazetecilik faaliyetini taşıyamayacak bir aile olduğunun görüldüğünü belirterek "Ben o yayınları o ailenin yaptığına da inanmıyorum. Orada atanmış, yayınlara karar veren çok sayıda komiser olduğunu düşünüyorum" dedi.

Akın, "Bir ülkede Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifasını, hem de zehir zemberek istifasını, 27 saat vermeyen bir gazetecilik olabilir mi?" diye sordu.

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