Doğan Akın bugün de CNNTURK'te

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Doğan Akın: “Erzincan Sulh Ceza Mahkemesi’nden telefon dinleme kararı alınmış. 2009’un ilk aylarına kadar çok sayıda cemaat mensubu ve pek çok kişinin telefonları dinlenmiş”“Telefon kayıtlarına yansıyan önemli konulardan biri makbuz tartışması. Cemaatte “Makbuz kesecek miyiz kesmeyecek miyiz tartışması” var. Cemaat’in önde gelen hocası “bir hırsızlık organize edin, koçanları çalın ama yakalanmayın” diyor.”“Bir medya patronu cemaat tarafından aranıyor. Ak Parti’ye yakın bilinen bir medya patronu bu. Erzincan’da yaşanan baskı konusunda harekete geçmesi gerektiği söyleniyor kendisine Aksi takdirde bu medya patronunun işlerinin düzelmeyeceği söyleniyor kendisine. Telefon kayıtlarından anlaşılıyor ki, medya patronu cemaat tarafından bir uyarı alıyor: ”“Telefon kayıtlarına yansıyan ilginç noktalardan bir tanesi de Medine Vakfı’nın en önde gelen isminin şu sözleri… “Benim dinimle oynayanın canıyla oynanır”… “Benim davamın karşısına çıkanın soyunu sopunu ateşe veririm”…