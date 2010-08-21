-DOĞAN: 3 PUAN ÇOK DAHA ÖNEMLİYDİ KONYA (A.A) - 20.08.2010 - Konyaspor Teknik Direktörü Ziya Doğan, 3 puanın oyundan daha önemli olduğunu ve galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Doğan, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, yeni bir takım olduklarını, ölü sezonda yönetim kurulu ve teknik heyetin çok fazla çalıştığını belirtti. Transfer ettikleri bazı oyuncuların adaptasyon ve bazılarının kilo ve antrenman eksikliği gibi sorunları olduğunu belirten Doğan, buna rağmen kazandıklarını ifade etti. Oyunun başında gol bulmalarının sevindirici olduğunu anlatan Doğan, ''İlk golü bulmamız oyuncularımızı biraz daha akıllı oynamaya sevk etseydi daha farklı sonuç alabilirdik'' dedi. Alınan galibiyetin gelecek haftalar için umut verdiğini belirten Doğan, şöyle konuştu: ''Bugün 3 puan oyundan çok daha önemliydi. Çünkü seyircimiz önünde 3 puanla tanıştık. Bu 3 puan önümüzdeki haftalarda özgüven açısından çok çok önemli. Taraftarımızdan da destek bekliyoruz. Biz yeni takımız, taraftara çok ihtiyacımız var. Tribünlerin dolması lazım.'' -ESKİŞEHİRSPOR- Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da her şeyden önce kazanmaları gereken bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. İyi futbol oynadıklarını ve iyi pozisyonlar bulduklarını belirten Çalımbay, ''Defansımızda yaptığımız inanılmaz hatalardan mağlup olduk. Sezon başından beri en çok takviye istediğimiz yere takviye yapamadık. Bu maç da gösterdi ki defansımızda çok büyük zaaf var. Onu bir an önce çözmemiz gerekiyor'' diye konuştu. Takımın ofansif performansından memnun olduğunu söyleyen Çalımbay, defanstaki hatalara engel olamadıklarını, gol yemek için ne yapmaları gerekiyorsa defansif olarak onu yaptıklarını ifade etti. Çalımbay, gelecek haftalarda zor maçlara çıkacaklarına dikkati çekerek, defans hatalarının devam etmesi halinde büyük problemler yaşayacaklarını söyledi.