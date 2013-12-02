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Ekonomi

Doğalgazın en pahalı olduğu il

Yeni tarifiye göre doğalgaz İstanbul'da metereküpü 1.08 liradan satılıyor

02 Aralık 2013 10:45

Türkiye'nin doğalgaz tarife haritası yenilendi. Enerji piyasası düzenleme kurulunun belirlediği rakamlara göre doğalgazın en pahalı olduğu il, İstanbul.

Enerji piyasası düzenleme kurumu, 8 yılını dolduran şehiriçi dağıtım şirketleri için yeni birim hizmet amortisman bedelleri belirledi. Yenilenen tarifelerde kısmi artışlar da oldu.

Yeni tarifiye göre doğalgaz İstanbul'da metereküpü 1.08 liradan satılıyor.

En ucuz doğalgaz, 945 kuruşla Antalya ve Trakya bölgesinde tüketiliyor.

Başkent Ankara'da doğalgazın birim satış fiyatı 1 lira yedi kuruş, İzmir'de ise 948 kuruş.

Kayseri, Sivas ve İzmit de doğalgazın en pahalı satıldığı iller arasında üst sırada yeralıyor.

 

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