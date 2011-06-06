-DOĞALGAZIN ''ALTIN ÇAĞI'' YAKLAŞIYOR PARİS (A.A) - 06.06.2011 - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Nobuo Tanaka, doğalgazın 2035 yılında küresel enerji talebinin üçte birini oluşturacağını bildirdi. Tanaka yaptığı açıklamada, Çin'in temiz enerji konusundaki iddialı politikaları ve bazı ülkelerin nükleer enerji kullanımından vazgeçmeleri nedeniyle doğalgazın yakında altın çağını yaşayacağını belirtti. Halihazırda küresel enerji talebinin yüzde 21'i düzeyinde bulunan doğalgazın 2035'den itibaren yaklaşık üçte birini oluşturmasını beklediklerini ifade eden Tanaka, geçtiğimiz aylarda doğalgaz piyasasında dikkate değer gelişmeler gözlendiğini vurguladı. Tanaka, doğalgazın enerji piyasasında daha önemli bir rol oynaması ve enerji güvenliğinin iyileşmesi için çok güçlü bir potansiyel bulunduğuna dikkati çekerek, özellikle Çin'in doğalgaz talebinde 2035'den sonra ciddi bir gelişme öngördüklerini kaydetti. IEA'nın yayımladığı rapora göre, talebe cevap verebilmek için yıllık doğalgaz üretiminin 1,8 trilyon metre küpe yükselmesi gerekiyor. Bu rakam, Rusya'nın mevcut doğalgaz üretiminin üç katı fazla seviyede bulunuyor. Mevcut tüketim hızı dikkate alındığında dünyada, 75 yıllık doğalgaz bulunduğu tahmin ediliyor.