Doğalgazı kesmeye zırhlı polis aracıyla gittiler!

Bağcılar’daki Albayrak Sitesi sakinleri, belediyenin kentsel dönüşüm sözleşmesine direnince TOMA'lar eşliğinde doğalgazları kesildi. Site sakinleri, ''Belediye KİPTAŞ’a burayı peşkeş çekmek istiyor" dedi

İstanbul Bağcılar’da, kentsel dönüşüm kapsamına alınmak istenen 716 konutlu Albayrak Sitesi'nin dün sabah saatlerinde enerji kaynakları kesilmeye çalışıldı. Site sakinlerinin müdahale etmesiyle olay yerinden uzaklaşan belediye ekiplerini protesto eden site sakinleri, bu sefer de çevik kuvvet polisleri ile karşı karşıya geldi.

Birgün’den Gökdeniz Yıldız’ın haberine göre, AKP'li Bağcılar Belediyesi aleyhine slogan atan site sakinleri, ''Belediye anlaşmalı olduğu firma KİPTAŞ’a burayı peşkeş çekmek istiyor. Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz, rantsal dönüşüme karşıyız. En temel yaşamsal ihtiyaçlarımıza göz diktiler. Biz her türlü baskıya karşı direneceğiz'' ifadelerini kullandı.

Ucu açık sözleşme

Kendilerine bölgenin riskli alan ilan edildiğinin söylendiğini, ancak buna ilişkin resmi bir belge sunmadıklarını belirten site sakinlerinden Erkan Sevinç, ''Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz, rantsal dönüşüme karşıyız. Bize ucu açık bir sözleşme imzalatmaya çalıştılar. Sözleşmenin içeriğini sorduğumuz hukukçular, imzalamamız koşulunda evlerimizi kaybedebileceğimizi, buranın yeni bir Sulukule olabileceğini aktardı. Bizde hem Bağcılar Belediyesi'ne, hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na itiraz dilekçelerimizi sunduk'' diye konuştu.

'Planlama sunulmadı'

İki yıldır evlerini boşaltmaları konusunda baskı gördüklerini belirten Sevinç sözlerini şöyle sürdürdü:

''Savcılık kararı olduğunu söyleyerek, doğalgaz, su, elektrik gibi temel yaşam ihtiyaçlarımızı kesmeye çalıştılar. Karşı durduğumuz için de kolluk güçleriyle karşı karşıya getirdiler. Bize yeni yapılacak proje ile ilgili planlama bile sunmadılar. Biz daha burayı tahliye etmemişken, bilirkişi gelip onaylamamışken, aboneliğimizi kesmeye kalkıyorlar. Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.''

'Kabul edilemez'

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın müteahhit gibi davrandığını belirten site sakinlerinden Hüseyin Gümüş, ''Belediye Başkanı neye hizmet ediyor bilmiyorum. Bir süredir 'Elektrik, doğal gaz, suyunuzu keseceğiz' diye tehdit ediyorlardı. Proje planlaması yapılmadan, tahliye edilmeden tesisatların kesilmesi kabul edilemez'' dedi.

Başkanın KİPTAŞ ısrarı

Belediye Başkanının binaların yeniden inşası için KİPTAŞ ile anlaşmak konusunda ısrarcı olduğunu ifade eden Gümüş sözlerine şöyle devam etti: ''Firmalarla bizim adımıza ve çıkarlarımızı gözeterek pazarlık etmesi gerekirken, tam tersini yapıyor. Belediye Başkanı binaları KİPTAŞ'tan başkasına yaptırmak istemiyor. Biz burada kentsel dönüşüme 'evet', rantsal dönüşüme 'hayır' diyoruz. Biz burada kimsenin rant sağlamasını istemiyoruz.''

Belediye'den 'provokasyon' iddiası

AKP'li Bağcılar Belediyesi dün Albayraklar sitesinde yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı. Albayraklar Sitesi'nde bazı kişilerin süreci provoke ettiğini öne süren Bağcılar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünce, 23.07.2015 tarihli yazı ile ilgili kurumlara sitenin elektrik, su, doğalgaz ve telefon tesisatlarının kesilmesi için tebligat yapılmıştır. 06.08.2015 tarihinde ilgili kurum yetkililerinin tesisat kapama işlemini yapmak üzere gelmelerine karşın, Albayraklar Sitesi'nde dairesini boşaltmayan bir grup, yetkililere engel olmuşlardır" denildi.