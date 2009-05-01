Doğalgazda yaz indirimi

BOTAŞ Genel Müdürlüğü, doğal gaz satış fiyatlarında yarından geçerli olmak üzere, konutlarda yüzde 25, sanayide yüzde 26 oranında indirim yaptı.



BOTAŞ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, enerji KİT'lerinde maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizmasına geçilmesine ilişkin alınan 14 Şubat 2008 tarih ve 2008/T-5 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Karalı ile 1 Temmuz 2008 tarihinde başlatılan uygulama gereği yapılan hesaplamalar neticesinde BOTAŞ'ın, yarından geçerli olmak üzere doğal gaz satış fiyatlarında konutlarda yüzde 25, sanayide yüzde 26 oranında indirim yaptığı belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Hatırlanacağı üzere BOTAŞ, daha önce, petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak 2009 yılının doğal gaz satış fiyatlarında önemli indirimlerin yapılacağı bir yıl olacağını açıklamış ve bu yılın ilk indirimini 1 Şubat 2009 tarihinden geçerli olmak üzere sanayide yüzde 18 ve konutta yüzde 17 oranında gerçekleştirmiştir.



Yapılan bu indirimlerle, doğal gaz kullanan tüketicilerimize bin metre küp başına ortalama 306 TL tutarında bir katkı sağlanmıştır.



BOTAŞ, bir kamu kuruluşu olmasının getirdiği sorumluluk bilinciyle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüketicilerimize çevre dostu doğal gaz kesintisiz, güvenilir ve en makul fiyatlarla sağlama gayreti içerisinde olacaktır."

