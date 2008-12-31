Doğalgazda üç indirim birden geliyor

Hükümet, yerel seçimlere kadar doğalgaz fiyatında toplam yüzde 29 indirim yapmaya hazırlanıyor. Ocak, şubat ve mart aylarının her birinde indirim yapılacak.



Referans Gazetesi'nin haberine göre, Doğalgaza kasım ayında yapılan yüzde 22'lik zammın ardından, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15'lik "seçim indirimi" geliyor. Hükümetin indirim planına göre, şubat ayında da yüzde 7'lik ikinci bir indirim yapılacak. Döviz kurunda değişiklik olmazsa, mart ayında yüzde 7 oranında üçüncü indirime gidilmesi hedefleniyor.



Yeni fiyat mekanizmasına göre 3 ayda bir indirim ya da zam yapılması gerektiği için, bir sonraki kararın şubat ayında alınması gerekiyordu. Ancak ocak ayında indirim yapmak isteyen hükümet, YPK kararındaki yılbaşı fiyat ayarlama hakkını kullanarak, bunu öne çekmiş oldu. Böylece yerel seçimler öncesinde, yüzde 15 gibi yüksek oranlı bir indirimle yeni yıla girilmiş olacak.



YPK yolu açtı



BOTAŞ'ın doğalgaz fiyatlarına kasım ayında yaptığı yüksek oranlı zammın ardından mart ayında yapmayı düşündüğü indirim kararı öne alındı. Petrol fiyatlarında temmuz ayından sonra başlayan gerileme BOTAŞ'ın maliyetlerine en erken şubat ayında yansıyacak. Bu nedenle BOTAŞ da en erken şubat ayında bir indirim yapılmasını hedeflerken, YPK kararına dayandırılarak indirim öne çekilecek ve yeni yıla yüzde 15 indirimli doğalgazla girilecek.



YPK kararına göre, fiyat düzenlemelerinin 3 ayda bir yapılması gerekiyor ancak karar her yılın başında doğalgazda birim fiyatın yeniden düzenlenmesine de izin veriyor. Hükümet de bu hakkını kullanarak, şubat ayından önce indirim yapmış olacak. Doğalgaz fiyatlarına yapılacak indirime Hazine'den de vize çıktığı öğrenildi.



Doğalgazda bu yıl konutlara kümülatif olarak 72.7, sanayide ise yüzde 74.9 oranında zam yapılmıştı.