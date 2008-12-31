Doğalgazda kritik saatler

Rusya ile Ukrayna arasında
yıl sonunda artık geleneksel hale gelen doğalgaz çekişmesinde bugün
uzlaşmaya varılamaması halinde Avrupa ülkeleriyle Türkiye’ye Rus
gazının ulaşmasında sorunlar yaşanması tehlikesi bulunuyor.
Rus
Gazprom’la Ukrayna’nın Naftogaz şirketinin temsilcileri arasındaki son
dakika görüşmelerine dün Moskova’da devam edildi. Gazprom Başkanı
Aleksey Miller, 1 Ocak’ta (yarın) Ukrayna’ya verilen gazı kesmeleri
olasılığına karşı hazırlık amacıyla operasyon merkezi kurulduğunu
açıkladı.
Vana kapanabilir...
Naftogaz yetkilileri ise, Rus tarafı ile zorlu görüşmeler yapıldığı,
ancak son dakikada anlaşmaya varılacağına inandıklarını söyledi.
Gazprom Ukrayna’nın 450 milyon doları gecikme bedeli olmak üzere 2
milyar dolara yakın borcunu kontrat bitim tarihi olan bugün akşam
saatlerine kadar ödememesi durumunda gece yarısından itibaren vanayı
kapatacak.
Miller, anlaşmaya varılması halinde bile Ukrayna’nın şimdiye kadar bin
metreküpüne 179 dolar ödediği Rus gazı için 2009’dan itibaren 418 dolar
ödemesi gerekeceğini açıkladı.
Ancak, Avrupa ülkelerine ve Türkiye’ye giden Rus gazını taşıyan hatlar
da Ukrayna’dan geçtiği için Moskova’nın gazı tümüyle kesme şansı var.
Ukrayna’nın 2006’daki benzer bir krizde transit gaza el koyması sonucu
Avrupa Birliği (AB) üyeleri ile Türkiye Rus gazının alımında sorunlar
yaşamıştı.
AB’nin gaz ihtiyacının yüzde 25’ini Rusya karşılıyor. Moskova’nın
uzlaşmaz tutumunun asıl nedeni Ukrayna’nın Kafkasya’daki savaşta
Gürcistan’ı desteklemesi.