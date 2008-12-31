Doğalgazda kritik saatler

Rusya ile Ukrayna arasında yıl sonunda artık geleneksel hale gelen doğalgaz çekişmesinde bugün uzlaşmaya varılamaması halinde Avrupa ülkeleriyle Türkiye’ye Rus gazının ulaşmasında sorunlar yaşanması tehlikesi bulunuyor.



Rus Gazprom’la Ukrayna’nın Naftogaz şirketinin temsilcileri arasındaki son dakika görüşmelerine dün Moskova’da devam edildi. Gazprom Başkanı Aleksey Miller, 1 Ocak’ta (yarın) Ukrayna’ya verilen gazı kesmeleri olasılığına karşı hazırlık amacıyla operasyon merkezi kurulduğunu açıkladı.



Vana kapanabilir...



Naftogaz yetkilileri ise, Rus tarafı ile zorlu görüşmeler yapıldığı, ancak son dakikada anlaşmaya varılacağına inandıklarını söyledi.

Gazprom Ukrayna’nın 450 milyon doları gecikme bedeli olmak üzere 2 milyar dolara yakın borcunu kontrat bitim tarihi olan bugün akşam saatlerine kadar ödememesi durumunda gece yarısından itibaren vanayı kapatacak.

Miller, anlaşmaya varılması halinde bile Ukrayna’nın şimdiye kadar bin metreküpüne 179 dolar ödediği Rus gazı için 2009’dan itibaren 418 dolar ödemesi gerekeceğini açıkladı.

Ancak, Avrupa ülkelerine ve Türkiye’ye giden Rus gazını taşıyan hatlar da Ukrayna’dan geçtiği için Moskova’nın gazı tümüyle kesme şansı var. Ukrayna’nın 2006’daki benzer bir krizde transit gaza el koyması sonucu Avrupa Birliği (AB) üyeleri ile Türkiye Rus gazının alımında sorunlar yaşamıştı.

AB’nin gaz ihtiyacının yüzde 25’ini Rusya karşılıyor. Moskova’nın uzlaşmaz tutumunun asıl nedeni Ukrayna’nın Kafkasya’daki savaşta Gürcistan’ı desteklemesi.