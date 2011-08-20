-Doğalgazda hedef özel sektör ANKARA (A.A) - 20.08.2011 - Türkiye doğal gaz piyasasında ithalat ve toptan satışta özel sektörün payının arttırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılıyor. A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, önceki hafta, doğalgazda sistem işleticileri ile kullanıcılarını bir araya getiren ''Doğal Gaz Piyasası Sistem Çalıştayı'' düzenlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, doğal gaz iletim şebekesi işleyişi, LNG terminallerinin kullanımı ve yer altı depolama tesislerinin kullanımı konuları çerçevesinde düzenlediği Doğal Gaz Piyasası Sistem Çalıştay'ına, EPDK ve BOTAŞ'ın yetkililerinin yanı sıra sektörde faaliyet gösteren özel şirketlerin temsilcileri katıldı. Çalıştayda, İletim Şebekesi İşleyişi Düzenlemeleri, LNG Terminalleri Kullanım Usul ve Esasları ve Yer Altı Depolama Tesisleri Kullanım Usul ve Esasları gibi konular ele alındı. Çalıştayda, değişiklik önerileri ile sektörün talepleri dinlendi. -EPDK Başkanı Köktaş- EPDK Başkanı Hasan Köktaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu Çalıştay ile sistem işleticileri ile sistem kullanıcıları arasında uzlaşı sağlandığını söyledi. Sektörün taleplerini şeffaf bir ortamda karar vericilere iletmesinin önemini vurgulayan Köktaş, BOTAŞ'a ait iletim şebekesinde bugün sayıları 60'ı geçen toptan satıcılar ve 15 civarında ithalatçıların rekabet ettiğini, bu sayının artmasının bir başarı olduğunu ifade etti. Ancak asıl başarının özel sektör oyuncularının piyasa paylarının da artması olacağına dikkati çeken Köktaş, şöyle devam etti: ''Bu anlamda bazı sıkıntıların yaşandığı, Kanunun öngördüğü piyasa yapısına tam olarak ulaşılamadığı biliniyor. EPDK olarak başından beri hedefimiz arz kalitesini ve fiyatların rekabetçi koşullara ulaşmasını sağlayacak seviyede yeni katılımcıları piyasaya dahil etmek. Ancak doğal gaz piyasalarının çok uzun vadeli sözleşmelerle bağlı olması bazı adımları hızlı atmamızı zorlaştırıyor. Bu sözleşmelerin süresi doldukça ve yeni sözleşmeler yapıldıkça piyasada canlılığın daha da artacağına inanıyoruz.'' -LNG Terminallerinin maksimum verimliliği önemli- LNG terminallerinin maksimum verimde çalışması ve Türkiye'nin arz güvenliğine ilişkin sigorta hüviyetini sürdürebilmelerinin önemine işaret eden Köktaş, yapılacak düzenlemelerin terminallerde kullanıcı sayısını arttıracağına inandıklarını ifade etti. Yeraltı depolama tesislerinin erişime açılmasından duydukları memnuniyeti de dile getiren Köktaş, yeraltı deposunun sistemin tamamına ilişkin bir rahatlama ve piyasa aktörleri için bir esneklik kazandırmasını arzu ettiklerini söyledi. EPDK olarak toptan satış ve ithalat piyasalarının öneminin farkında olduklarını belirten Köktaş, önümüzdeki dönemde Doğal Gaz Piyasası Dairesi olarak önceliklerinin bu alandaki çalışmalar olacağını sözlerine ekledi.