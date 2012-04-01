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Ekonomi

Doğalgaza 'donduracak' zam

Doğalgaz, 1 Nisan'dan itibaren yüzde 18,72 zamlı olarak abonelere ulaşacak

01 Nisan 2012 01:38

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doğalgaza yüzde 18,72'ye varan oranlarda zam yapıldığını bildirdi. Zam 1 Nisan itibarıyla geçerli olacak.

Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin toplantısına katılmak üzere Kayseri'ye gelen ve Erciyes dağında başarılı ihracatçılara ödüllerini veren Bakan Taner Yıldız daha sonra, Mirada Del Lago Otel'deki programına katıldı. 
 
Bugün EPDK'nın elektriğe yaptığı yüzde 8,1'lik zamdan sonra, doğalgaz fiyatlarının da döviz ve ham petrol fiyat artışına bağlı olarak gece 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 18.72 zamla satılacağını açıklayan Bakan Taner Yıldız şöyle konuştu:
 
"Tabi zamdan hoşlanmadığımı ve sevmediğimi söyleyebilirim. Dünyanın gerçeklerini de yüzünüzü ellerinizle kapatarak izleyemezsiniz. Doğalgaz, bu gece yani 1 Nisan'dan itibaren yüzde 18,72 zamlı olarak abonelere ulaşacak. Ham petrolün varil fiyatı dolar bazında arttı. Aynı zamanda Türkiye bunu lira olarak tahsil ediyor."

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