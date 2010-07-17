Doğalgazda Avrupa savaşı kızışıyor

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Hedef, Rusya’ya bağımlılığı azaltmak

Kuzey Akım başladı

Eski Almanya dışişleri bakanı ve başbakanı karşı karşıya

Almanya’nın önde gelen ekonomi gazetelerinden “Handelsblatt”ta yer alan bir habere göre, Alman enerji devi RWE'nin Yönetim Kurulu Başkanı Jürgen Großmann, Rus şirketi Gazprom’un kendilerine Güney Akım Boru Hattı Projesi’nde yer almaları için teklif yaptığını doğruladı, ancak RWE’nin Nabucco projesine bağlı kalacağının da altını çizdi. Großmann, ayrıca Nabucco'nun, uzun dönemde doğal gaz tedariki bakımından Rusya’ya bağımlılığı kırarak piyasada rekabet yaratacağına dikkat çekti.Deutsche Welle'nin haberine göre Rus doğal gaz tekeli Gazprom, Alman şirket RWE’nin yapımına başlanan Güney Akım Boru Hattı projesine katılmasını istiyor. Güney Akım Projesi ile Rus gazının Karadeniz üzerinden Bulgaristan’a ve Güney Avrupa ülkelerine taşınması hedefleniyor. Güney Akım’a bu alanda rakip çıkan tek proje ise Avusturyalı şirket OMV’nin başını çektiği, doğal gazın Orta Asya ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasını öngören Nabucco Projesi.Nabucco projesinde Rus doğal gaz kaynaklarından yararlanılmaması isteniyor. Bu, Gazprom’la yakın ilişkiler içinde olan Rus yönetimi için pek de hoş bir durum değil. Öte yandan, RWE’nin de dahil olduğu Nabucco projesinde, henüz doğal gaz tedarikçisi Orta Asya ülkeleri ile henüz kapsamlı antlaşmalar imzalanmadı. İran ve Irak’la müzakereler oldukça zorlu geçiyor. Rusya da kendi imzaladığı sözleşmelerle, Nabucco projesinin potansiyel tedarikçilerini saf dışı bırakmaya çalışıyor.Gazprom, RWE'yi Nabucco projesinden çıkmaya ikna eder ve kendi safına çekmeyi başarırsa, bu Avrupa Birliği Komisyonu tarafından da desteklenen Nabucco projesi için büyük sıkıntı yaratabilir. Avrupa Birliği Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Günther Oettinger, "Deutschlandfunk" radyosuna yaptığı açıklamada, “Nabucco bir fırsattır, ancak henüz kesinliğe kavuşmadı. Gaz yataklarına, Avusturya gibi üye ülkelerle, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkleredeki boru hatlarına milyarlarca euro yatırım yapılması gerekiyor. Senelik asgari 30 milyar metreküp gaz taşınması amaçlanıyor, bunu Azaerbaycan’ın tek başına karşılaması mümkün değil. Yani, bu karmaşık bir yapı, ancak bu proje Avrupa Birliği’nin de lehine olur, projenin şansı hala yüksek” dedi.Avrupa Birliği Komisyonu, Nabucco projesine katılan şiretlerin en geç bu yıkın sonuna kadar, projenin inşasına ne zaman başlayabileceklerini bildirmelerini istedi. Nabucco üzerinden gaz nakliyatına 2014 - 2015 yıllarında başlanabilmesi hedefleniyor.Rusya ile Almanya ise gazı Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya taşıyacak olan Kuzey Akım projesine çoktan başladı. Boru hattının ilk bölümünün en geç gelecek yıl tamamlanması amaçlanıyor. Bu proje sonlandırıldığında, Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya gibi transit ülkelere bağlı olmaksızın, Almanya’ya gaz nakledebilecek.Öte yandan dünya çapında doğal gaz piyasasında hareketlenmeler yaşanıyor, Avrupa Birliği gemilerle sıvı gazın ithalatını artırdı. Rusya’nın piyasadaki sağlam konumunun zayıflayabileceği ihtimali doğduğundan, dünyada doğal gaz fiyatları düşüyor.Gaz pokerinin diğer ilginç yanı da söz konusu rakip projelere Almanya’da iki dönem önce iktidarda bulunan Yeşiller - Sosyal Demokrat Parti koalisyonunun liderleri tarafından danışmanlık yapılıyor olması. Yeşiller Partisi’nin Eski Eşbaşkanı ve eski Dışişleri Bakanı Joschka Fischer, Nabucco'ya detsek veirken, Güney Akım projesinde ise eski Başbakan ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Gerhard Schröder yer alıyor.