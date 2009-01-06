Doğalgazda Avrupa Birliği devreye giriyor



Almanya’nın gazında azalma yok

Eho Moskvı radyosu, yaşanan sıkıntının sonucu olarak Türkiye ve Makedonya’nın da daha az gaz almaya başladığını bildirdi.Bu arada Rusya, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’ye ait doğalgazı “çaldığı” gerekçesiyle Ukrayna’ya misillemede bulunarak, transit gaz miktarını azaltmaya karar verdi. Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Gazprom Başkanı Aleksey Miller’den bundan böyle Ukrayna’ya el koyulan miktar kadar gazın eksik verilmesini istedi. Miller, azalacak transit gaz miktarını Belarus, Polonya ve Türkiye’ye “Mavi Akım” yoluyla verilen gazı arttırarak, ayrıca dış piyasadan alım yaparak kapatmaya çalışacaklarını söyledi.Almanya’nın Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan doğalgaz anlaşmazlığından olumsuz yönde etkilenmediği açıklandı.Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, sipariş ettikleri ölçüde doğalgazı yüzde yüz aldıklarını ifade etti.