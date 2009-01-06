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Ekonomi

Doğalgazda Avrupa Birliği devreye giriyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki “doğalgaz savaşı”nın çok sayıda ülkeyi etkilemeye başlaması üzerine AB devreye girmeye karar verdi.

06 Ocak 2009 02:00

Rusya ile Ukrayna arasındaki “doğalgaz savaşı”nın aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkeyi etkilemeye başlaması üzerine Avrupa Birliği (AB) devreye girmeye karar verdi. AB heyetinin bugün Moskova’da Gazprom yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

Eho Moskvı radyosu, yaşanan sıkıntının sonucu olarak Türkiye ve Makedonya’nın da daha az gaz almaya başladığını bildirdi. 

Türkiye'ye gaz akışı kesildi

Bu arada Rusya, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’ye ait doğalgazı “çaldığı” gerekçesiyle Ukrayna’ya misillemede bulunarak, transit gaz miktarını azaltmaya karar verdi. Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Gazprom Başkanı Aleksey Miller’den bundan böyle Ukrayna’ya el koyulan miktar kadar gazın eksik verilmesini istedi. Miller, azalacak transit gaz miktarını Belarus, Polonya ve Türkiye’ye “Mavi Akım” yoluyla verilen gazı arttırarak, ayrıca dış piyasadan alım yaparak kapatmaya çalışacaklarını söyledi.

Almanya’nın gazında azalma yok

Almanya’nın Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan doğalgaz anlaşmazlığından olumsuz yönde etkilenmediği açıklandı.

Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, sipariş ettikleri ölçüde doğalgazı yüzde yüz aldıklarını ifade etti.

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