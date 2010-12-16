-DOĞALGAZDA 2. ÜCRET ALINMAYACAK ANKARA (A.A) - 16.12.2010 - Doğalgaz dağıtım şirketlerinin uygulayacağı perakende satış fiyatı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan perakende satış fiyatı üst sınırını geçemeyecek. Dağıtım şirketleri tüketicilerden, belirlenen perakende satış fiyatının dışında herhangi bir ad altında ücret talep edemeyecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, dağıtım şirketinin uygulayacağı perakende satış fiyatı, birim doğalgaz alım fiyatı, sistem kullanım bedeli ile diğer faktörlerden oluşacak. Sistem kullanım bedeli, tüketicilerin sisteme getirdikleri yük ve maliyetler ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen tüketim kademeleri dikkate alınarak tespit edilecek. Belli bir tüketim aralığındaki tüketiciler tarafından ödenecek birim hizmet ve amortisman bedeli ile taşıma bedeli, aynı aralık için belirlenen sistem kullanım bedeline eşit olacak. Dağıtım şirketinin uygulayacağı perakende satış fiyatı, Kurul tarafından onaylanan perakende satış fiyatı üst sınırını geçemeyecek. Dağıtım şirketleri tüketicilerden, belirlenen perakende satış fiyatının dışında herhangi bir ad altında ücret talep edemeyecek. Dağıtım şirketinden doğalgaz alan serbest tüketicilere uygulanacak perakende satış fiyatı, Kurul tarafından belirlenecek olan perakende satış fiyatı üst sınırını geçmemek kaydıyla, ilgili taraflar arasında serbestçe belirlenecek. Dağıtım şirketlerinin bir tedarikçiden doğalgaz alan tüketiciler için uygulayacağı sistem kullanım bedeli, Kurul tarafından belirlenen bedelleri geçemeyecek. Dağıtım şirketi, sistem kullanım bedeli uygulamalarında kendi müşterileri ile bir tedarikçiden gaz alan tüketiciler arasında ayrım yapamayacak. Kurul, belirlenecek olan sistem kullanım bedelini, tüketim miktarlarını veya tüketici gruplarını dikkate alarak kendi içinde kademelendirebilecek. Kurul, dağıtım bölgelerinin özelliklerini dikkate alarak farklı kademeler belirleyebilecek. Dağıtım şirketleri, Kurul tarafından onaylanan tarifeye uygun olmak kaydıyla, mevsimsel tarifeler veya kesintili ve kesintisiz tarifeler uygulayabilecek. Kurumun yaptığı ihale sonucunda lisanslandırılan veya lisanslandırılacak olan şehir içi doğalgaz dağıtım tüzel kişilerinin tarifelerinin hesaplanmasında ihalede teklif etmiş oldukları abone bağlantı, birim hizmet ve amortisman bedelleri dikkate alınacak. Söz konusu tüzel kişilerin ihale şartnamelerinde belirlenen süre boyunca abonelerine uygulayacakları perakende satış fiyatı; birim doğalgaz alım fiyatı, sistem kullanım bedeli ve diğer faktörlerden oluşan perakende satış fiyatı üst sınırını geçemeyecek. Bu şirketlerin uygulayacağı sistem kullanım bedeli ihalede teklif etmiş oldukları birim hizmet ve amortisman bedeline eşit olacak. Bu şirketlerin serbest tüketiciler için uygulayacakları sistem kullanım bedeli, ihalede teklif etmiş oldukları birim hizmet ve amortisman bedeli üst sınırını geçemeyecek. -GEÇİCİ MADDELER- Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış bir hak, belge, izin ve yetkilendirmeye dayanarak doğalgaz dağıtım faaliyetinde bulunan şehir içi doğalgaz dağıtım tüzel kişilerinden Eskişehir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş ve Bursa Şehir İçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi tarafından, özelleştirme tarihlerinden başlamak ve 8 yıl boyunca geçerli olmak üzere sistem kullanım bedelleri; aboneler için Kurul kararı ile belirlenen birim hizmet ve amortisman bedeli olarak; serbest tüketiciler için ise Kurul tarafından serbest tüketici limiti dikkate alınarak belirlenen taşıma bedeli olarak uygulanacak. Aynı şekilde İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından özelleştirme tarihlerinden başlamak ve 8 yıl boyunca geçerli olmak üzere, sistem kullanım bedelleri olarak; aboneler için Kurul kararı ile belirlenen birim hizmet amortisman bedeli, serbest tüketiciler için aynı Kurul kararı ile belirlenen taşıma bedeli uygulanacak. Diğer bir geçici maddeye göre de, Başkent Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi tarafından lisansın geçerlilik süresinin ilk 10 yılı boyunca geçerli olmak üzere sistem kullanım bedelleri; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile belirlenen birim hizmet ve amortisman bedeli ve taşıma bedeli adı altında uygulanacak. Aynı süre boyunca, Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli ve Taşıma Bedeli uygulamasında 800 bin metreküp tüketim miktarı dikkate alınacak. Bir başka geçici maddeye göre ise Kurumun yaptığı ihale sonucunda şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı alan tüzel kişilerin ihale şartnamelerinde belirlenen süre boyunca abonelerine uygulayacakları perakende satış fiyatı; birim doğal gaz alım fiyatı, ihalede teklif etmiş oldukları Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli ve diğer faktörlerin toplamından oluşan perakende satış fiyatı üst sınırını geçemeyecek. Bu şirketlerin serbest tüketiciler için uygulayacakları taşıma bedeli ihalede teklif etmiş oldukları birim hizmet ve amortisman bedeli üst sınırını geçemeyecek. Yönetmelikteki son geçici maddede ise Kurul tarafından sistem kullanım bedellerine ilişkin uygulamalar belirlenene kadar, 800 bin metreküp tüketim miktarının altında tüketimi olan tüketicilere birim hizmet ve amortisman bedeli, bu miktarın üzerinde tüketimi olan tüketicilere taşıma bedeli uygulanacağı belirtildi.