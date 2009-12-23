Doğalgaza zam var ama yüzde 50 değil

T24 - Doğalgaza zam tartışmalarına değinen Enerji Bakanı Taner, "Ben rakam veremem ama Deniz Baykal'ın dediği gibi çıkmıyor" dedi.





Enerji Bakanı Taner Yıldız doğalgaz zammıyla ilgili soruları Şam'da yanıtladı.



Yıldız şunları söyledi: "Baykal yüzde 50 olacak gibi bir ifade kullanmıştı. Yüzde 50 olmazsa Baykal haber kaynaklarını gözden geçirecektir. 2008'in Şubat ayında alınan kararla fiyatlar belirlenirken otomotik fiyat mekanizmasıyla değerlendiriliyor. Hem petrol, hem döviz fiyatlarının etkisi var. Belli oranda bir zam yapılacak. Ben rakam veremem ama Deniz Baykal'ın dediği gibi çıkmıyor."



CHP Lideri Deniz Baykal da yeni yılla birlikte doğalgaza yüzde 50 oranında zam yapılacağını iddia etmişti.



Enerji Bakanlığı kaynakları Türkiye'nin doğalgazda büyük oranda dışa bağımlı olduğunu hatırlatıyor ve olası bir zamda uluslararası piyasalardaki gelişmelerin etkili olduğuna dikkat çekiyor.



Bakanlık kaynakları zam kararlarının Yüksek Planlama Kurulu'nun kararları ile verildiğini hatırlatarak 2010'daki olası bir zamma ilişkin değerlendirme yapmak için erken olduğunu ifade ediyor.



2008 yılında doğalgaza yüzde 80'leri bulan oranda zam yapılmıştı ama 2009 yılı doğalgazda zam değil indirim yılı oldu. 2009 yılı içinde doğalgaza yüzde 38 oranında indirim yapıldı.

