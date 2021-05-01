Doğalgaza zam

BOTAŞ, mayıs ayında geçerli olacak gaz fiyatlarına ilişkin tarife tablosunu yayımladı. Doğalgazda konut ve sanayi abone gruplarının tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde ise yüzde 12 artışa gidildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, mayıs ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, nisanda geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1315 TL 500 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1471 TL 414 kuruş olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğal gaz için uygulanan fiyat yüzde 12 artışla 1631 TL 667 kuruş oldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.