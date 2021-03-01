Doğalgaza zam

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, Mart ayına ilişkin yayımlanan tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için yüzde 1 artışla 1.289 TL'ye yükseltildi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde, Mart ayına ilişkin yayımlanan tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, Şubat'ta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 1.289 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1.444 lira olarak belirlendi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, BOTAŞ, doğalgazda fiyat tarifelerini aylık olarak açıklıyor. Şirket, Ocak ve Şubat ayında da doğalgaz tarifesine yüzde 1 zam yapmıştı.