Doğalgaza yüzde 10 zam!

Alacaklarını tahsil edemeyen BOTAŞ borçlarını ödeyemeyince zam ihtiyacı yüzde 23 oldu. Bunun vatandaşa ne şekilde yansıyacağı henüz netleşmedi. Kasım için zam kararı çıkarsa, oranın yüzde 10’un üzerinde olacağı kesin.



Petrol fiyatları düşmesine rağmen, Rusya ve İran ile yapılan doğalgaz anlaşmaları gereği düşüşler 6 ve 9 aylık periyotlar halinde yansıtılıyor. Henüz düşüşün yansıtılacağı döneme girilmedi ve daha önceki artışların son yansıması vatandaşlar için yeni bir zam anlamına geliyor.



BOTAŞ’ın maliyetlerine karşılık zam ihtiyacı yüzde 23. Alacaklarını tahsil edemediği için zor günler geçiren kurum kendi borçlarını da ödeyemiyor. Hükümet zammı yaklaşan kış ayları nedeniyle yansıtmak istemese de BOTAŞ’ın zor durumunu göz ardı edemiyor.



Ekonomi yönetimindeki bakanlarla 1 Kasım’dan geçerli olacak yeni doğalgaz fiyatı belirlenmeye çalışılacak. Bu konuda farklı alternatifler var. İlki yüzde 23’lük zammı hiç yansıtmamak. Aradaki maliyet Mart ayından itibaren petrol fiyatlarındaki düşüşün yansıması ile birlikte indirime gidilmeyerek karşılanacak. Ancak bu formüle yönelik petrol fiyatlarındaki düşüşün enerji fiyatlarına yansıtılmadığı eleştirileri nedeniyle endişeler var.



Bir başka formül, yüzde 23’lük zammı Kasım ve Aralık aylarına bölerek yapmak var. Bir diğeri de zammı Kasım ayında yapmak ancak tümüyle yansıtmamak. Yetkililer zam yapılması durumunda oranın yüzde 10’un üzerinde olacağından emin. Doğalgaza en son bu ay başında yüzde 5’e yakın zam yapılmıştı.



