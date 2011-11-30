Doğalgaza yılbaşında zam gelebilir!

T24 - Enerji Bakanı Taner Yıldız, elektrikte kayıp/kaçak nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulan vatandaş sayısının 500 binin üzerinde olduğunu açıkladı. Yıldız, gaza bu ay zam olmayacağını, yılbaşı için değerlendirme yapacaklarını söyledi.



Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız gündemdeki gelişmeleri NTV yayınında değerlendirdi.



Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç'ın sorularını yanıtlayan Yıldız, doğalgaza zam olup olmayacağıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına müdahalemiz yok. Petrol ve gaza dayalı enerji kaynaklarına gelen yurtdışı zammı ve döviz fiyatları. Her ikisi de enerji sepetini etkiliyor. Yılbaşı için zam var ya da yok demem doğru olmuyor. Bu ay içerisinde Kasım ayı için zam yok. Libya enerji sektörüne olumsuz şekilde yansıdı. Ortadoğu'daki gelişmelere bakılarak karar verilecek.



Her bölge için taşıma tarifesi farklı. İstanbul'la Ankara'nın doğalgaz dağıtım fiyatları arasında farklar var. Bizim elektrikte ulusal tarife uyguluyoruz, doğalgazda her bölge kendi içinde yapıyor. Aralık ayı içinde bununla ilgili çalışma nihayetlenecektir. Dağıtım bedelinde değişiklik olabilir, bu zam değil."



Elektrikte kayıp/kaçağın faturaya yansıtılmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Yıldız, "Fatura 50 TL gelmiş olsun. Onda bir değşiiklik yok. Dağıtım şirketleri özelleştikçe ondan beklediğimiz performans değeri var. Her bir bölgenin kendi hedefi var. Faturalarda herhangi bir artış olmadı. Türkiye kendi bölgeleri içinde farklı tarife uygular mı uygulamaz mı bunu önümüzdeki zamanda göreceğiz. Amacımız bir müşterinin kayıp/kaçağını diğerine aktarmamak. Oradaki miktar zam niteliği taşımıyor, ulusal tarife uygulanıyor. İstanbul kayıp/kaçakta dördüncü sırada. Savcılığa suç duyurusunda bulunulan vatandaş sayısı 500 binin üzerinde. En çok kaçak Urfa, Şırnak, Mardin ve Diyarbakır bölgesinde. Zamanında fatura ödeyen adına ödemeyenlerle ilgili yaptırım büyük kararlılıkla sürecek" dedi.

Yeni arama bölgesi: Mersin-İskenderun



TPAO ile Shell arasında yapılan ortaklıkta gelinen son noktayı anlatan Yıldız şunları kaydetti. "Biz herhangi bir teknik gerekçe olmadan arama yapmayız. Önümüzdeki süreçte bu tarz bir haber gündeme gelebilir. Bundan sonraki Mersin-İskenderun odaklı olacak. Shell'le yapılan anlaşma Antalya açıkları için derin sismik aramaları bilgisini paylaşmak ve sondaja yönelik. Kıbrıs'taki çalışma da önemli. Sondaj bitmeden petrol-doğalgaz bulduk diyemeyiz. Sondaj bitmeden çok fazla umutlandığmız yer oldu ama sondaj bitince aynı noktaya gelemediğimiz yerler oldu. Shell'le yaptığımız çalışmada uluslararası hukuka aykırı bölgelerde çalışma yok. Sismik çalışma sonucu bize nerede çalışacağımızı verebiliyor. İlk olarak Antalya açıklarında. Kıbrıs'ın etrafında bir bulguya rastlanıyorsa bunda bütün Kıbrıs halkının payı vardır. Yapılan hukuksuzluğa karşı eylemsizliğimiz söz konusu olmaz."

Suriye'ye enerji yaptırımı yok



Enerji Bakanı, Suriye'ye enerjiyle ilgili bir yaptırımın söz konusu olmadığını ifade etti.