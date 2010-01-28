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Doğalgaza yeni zam 1 Şubat'tan sonra

BOTAŞ 1 Şubat’tan itibaren doğalgaza yüzde 10’a yakın zam yapmaya hazırlanıyor.

28 Ocak 2010 02:00

T24 - BOTAŞ 1 Şubat’tan itibaren doğalgaza yüzde 10’a yakın zam yapmaya hazırlanıyor.

BOTAŞ’ta yapılan hesaplamalarda maliyetlerdeki artışları karşılamak için doğalgaza en az yüzde 10 civarında bir zam ihtiyacı olduğu tespit edildi. Bu konuda Reuters’a bilgi veren bir BOTAŞ yetkilisi, “Petrolün varil fiyatının 70 doların üzerinde seyrettiği bir ortamda doğalgaz fiyatları da bundan doğrudan etkileniyor. Maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizması çerçevesinde bu artış gündemde” dedi.

Ancak BOTAŞ’ta doğalgaza gelecek zammın tüketimi daha da düşüreceği endişesi masada tartışılıyor. Tüketimin düştüğü, Rusya ve İran’a karşı “al ya da öde” yükümlülüklerinin arttığı bir dönemde yapılacak zammın tüketimi daha da azaltmasından endişe ediliyor. Ayrıca zammın elektrik fiyatlarında ve enflasyonda yaratacağı baskı da hükümeti korkutuyor.

Doğalgaz ithalatçısı şirketlerin de Ocak’ta doğalgaza zam bekledikleri ancak hükümetin vergi artışlarından kaynaklı zammın yarattığı tepkiden sonra zam kararı almadığı belirtilerek Şubat’ta mutlaka zam yapılmasını istedikleri kaydedildi. Başbakan Erdoğan’ın da dün valiler toplantısında kömür yardımlarının devam edeceğini belirtirken, “Doğalgaz pahalı eleştirileri var. Ancak bunun fiyatını dünya belirliyor. Güçlü ülke olursanız ekonomik noktada bunu sübvanse edersiniz. Ancak o noktaya gelmedik” ifadesini kullanması zammın habercisi olarak yorumlandı.


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