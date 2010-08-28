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Ekonomi

Doğalgaza Rusya'dan yüzde 100 zam hazırlığı

Rusya'nın enerji şirketi Gazprom yaklaşan kış ayları için erken uyarıda bulundu.

28 Ağustos 2010 03:00

T24 - Rusya'nın enerji şirketi Gazprom yaklaşan kış ayları için erken uyarıda bulundu.



Türkiye dahil, Rus doğalgazı ithal eden ülkelere Rusya'dan yaklaşan kış ayları öncesi doğalgaz fiyatlarına iki kat zam uyarısı geldi.



Rusya'nın dev enerji şirketi Gazprom yaklaşan kış ayları için erken uyarıda bulundu. Türkiye dahil, Rus doğalgazı ithal eden ülkelere Rusya'dan zam uyarısı geldi. Rus dev doğalgaz tekeli Gazprom, iki yıl içinde doğalgaz fiyatlarının kriz öncesi düzeye ulaşacağını umduklarını açıkladı.



Alman Financial Times Deutschlad gazetesine konuşan Gazprom Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, 2012 yılına doğru doğalgaz fiyatının iki misli artabilecekleri mesajını verdi. "Doğalgaz tüketicisi için kötü haberler" başlıklı haberde, Gazprom üst düzey yetkilisi Medvedev, "Sanırım, 2012 yılına doğru kriz öncesi fiyat düzeyine ulaşılacak." dedi. Medvedev'in bu sözlerini yorumlayan Alman gazete, "Eğer tahminler doğru çıkarsa, bu doğalgaz fiyatının iki kat artacağı anlamına geliyor..." değerlendirmesinde bulundu.



Söyleşide Medvedev, "Biz şu hususu göz önünde bulundurarak belirtiyoruz: 2020 yılına doğru Avrupa piyasasındaki payımız yüzde 30'den fazla olacak." dedi. Gazete, "Bir çok uzman Medvedev'in tahminlerini paylaşıyor: Doğalgaza talep hem Rusya'da hem de tüm dünyada artacak. Bir çok doğalgaz ihracatçısı, giderek artan talepten yararlanarak doğalgaz fiyatına zam yapmayı hedefliyor." yorumunu yaptı.



Alman Verivox haber portalına göre, Almanya'daki doğalgaz ihracatçı firmaların yüzde 80'i sonbaharda fiyatı yüzde 20 artırmayı planlıyor.

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