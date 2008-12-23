Doğalgaza ocakta yüzde 20 indirim geliyor

Doğalgaza ilk indirim ocakta yapılacak. Yüzde 20'yi bulması beklenen indirim petrol fiyatları ve döviz kurlarında yaşanan düşüşe bağlanıyor.



Sene başından beri fiyatı yüzde 75 artan doğalgazda indirime gidiliyor. Enerji Bakanlığı ile Hazine arasında bir süredir devam eden tartışmanın ardından doğalgaz fiyatlarının düşürülmesi kararlaştırıldı.



Petrol ve dolar kurunda meydana gelen düşüş dikkate alınarak ocak ayında yaklaşık yüzde 20 indirim yapılacak. Enerji Bakanlığı, Hazine ve Devlet Planlama Teşkilatı çevrelerinden edinilen bilgiye göre, ham petrolün 40 doların altına, dolar kurunun ise 1,4 yeni lira seviyelerine düşmesi üzerine doğalgaz fiyatlarının aşağıya çekilmesi gündeme geldi.



Enerji Bakanlığı'nın konuya sıcak bakması üzerine, hesaplamalar yeniden yapıldı ve ocak ayında doğalgazın ucuzlatılması kararlaştırıldı. Girdi maliyetlerinin bu düzeyde kalması veya daha da altına düşmesi halinde indirimlerin devam edeceği belirtiliyor. En büyük indirim ise 6 ve 9 aylık doğalgaz formül sürelerinin dolduğu mart ayında gündeme gelecek.



En son ekim ayında yapılan yüzde 23 zammı tüketici dernekleri mahkemeye taşırken, Enerji Bakanı Hilmi Güler, gaz fiyatlarının petrol ve dolar kurlarında düşüş olması halinde indirileceğini açıklamıştı.



Doğalgaz fiyatları, Yüksek Planlama Kurulu kararıyla 1 Temmuz'dan itibaren her ay, ham petrol, döviz, enflasyon ve faizdeki değişimler dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Ham petrolün 50-60 dolar bantını izlediği kasım-aralık döneminde döviz kurunun da 1,7'ye yaklaşması, gaz fiyatlarının Mart 2009'a kadar sabitlenmesini gündeme getirmişti.



En son geçen ay yapılan yüzde 23 zamla doğalgazın metreküpü KDV hariç 1 YTL'ye yaklaştı. Kışın gelmesiyle kabaran doğalgaz faturası vatandaşı zor durumda bıraktı. Ekimdeki zammın ardından Başbakan Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanı Hilmi Güler ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, gaz fiyatlarının 6 ve 9 aylık dönemler halinde belirlendiğini, petrol ve dolar kurlarında düşüş olması halinde fiyatların da indirileceğini açıklamıştı.



Tüketici dernekleri zamları mahkemeye taşırken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kriz ortamı dikkate alınarak otomatik fiyatlandırma sisteminin gözden geçirilmesini istemişti. Ham petrolün 40 doların altına, dolar kurunun ise 1,4-1,5 yeni lira seviyelerine düşmesi üzerine gaz fiyatlarında indirim gündeme geldi.



Hazine Müsteşarlığı'nın bu yöndeki görüşü ve Enerji Bakanlığı'nın indirime sıcak bakması üzerine, yeni yapılan hesaplamalara göre, ocak ayında doğalgaz fiyatlarında yüzde 20 civarında indirim yapılması kararlaştırıldı. Girdi maliyetlerinin bu düzeyde kalması veya daha da düşmesi halinde indirimlerin devam edeceği belirtiliyor.

