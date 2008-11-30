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Ekonomi

Doğalgaza kur zammı geldi

Kurdaki değişimle doğalgazda yüzde 6-8 zam gündemde. Yeni fiyat yarından itibaren geçerli olacak.

30 Kasım 2008 02:00

Kurdaki değişimle doğalgazda % 6-8 zam gündemde. Yeni fiyat yarından geçerli olacak. Kasımda yapılan yüzde 22.5’lik yüklü zam, başta sanayiciler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin büyük tepkisine yol açmıştı.

Kasım ayında doğalgaza yüzde 22.5'lik şok zam yapan BOTAŞ, otomatik fiyatlandırma mekanizması gereğince 1 Aralık'tan geçerli olacak doğalgaz satış fiyatlarını hesapladı. Kasım ayında 1 YTL 75 YKr'ye kadar çıkan doların, doğalgaz maliyetlerine etkisi yüzde 6-8 oranında bulundu.

Hükümetin zor kararı

AKP'nin Kızılcahamam'da başlayan 'istişare toplantısı'nda doğalgaz konusu ilgili bakanlarca masaya yatırılacak. Kızılcahamam'da zam yapılıp yapılmayacağı kesinleştirilecek. BOTAŞ, 1 Kasım'da yapılan yüzde 22.5'lik zammı gece yarısından sonra duyurmuştu. Bu da eleştirilere yol açmıştı. BOTAŞ'ın, doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklamayı bugün akşam 18.00'e kadar yapması bekleniyor. Hükümetin önünde doğalgaz zammıyla ilgili üç seçenek bulunuyor:

* Yüksek Planlama Kurulu kararıyla zammın yapılmaması. Yalnızca aralık için otomatik fiyatlandırmanın askıya alınması.

* Maliye'nin, doğalgazın her metreküpünden aldığı ÖTV'de kurdan gelen artışı karşılayacak oranda indirim yapması.

* Kur farkının yansıtılması.

Bakan 'Kur oynamazsa zam olmaz' demişti

Enerji Bakanı Hilmi Güler, gazetecilerin Aralıkta gaza zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerine, "Artırımın olmaması için dolar kurunun oynamaması lazım, bazen bu bir günde bile değişebiliyor. Bu nedenle ay bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz" demişti. 

  

  

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