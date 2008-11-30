Doğalgaza kur zammı geldi

Kasım ayında doğalgaza yüzde 22.5'lik şok zam yapan BOTAŞ, otomatik fiyatlandırma mekanizması gereğince 1 Aralık'tan geçerli olacak doğalgaz satış fiyatlarını hesapladı. Kasım ayında 1 YTL 75 YKr'ye kadar çıkan doların, doğalgaz maliyetlerine etkisi yüzde 6-8 oranında bulundu.AKP'nin Kızılcahamam'da başlayan 'istişare toplantısı'nda doğalgaz konusu ilgili bakanlarca masaya yatırılacak. Kızılcahamam'da zam yapılıp yapılmayacağı kesinleştirilecek. BOTAŞ, 1 Kasım'da yapılan yüzde 22.5'lik zammı gece yarısından sonra duyurmuştu. Bu da eleştirilere yol açmıştı. BOTAŞ'ın, doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklamayı bugün akşam 18.00'e kadar yapması bekleniyor. Hükümetin önünde doğalgaz zammıyla ilgili üç seçenek bulunuyor:* Yüksek Planlama Kurulu kararıyla zammın yapılmaması. Yalnızca aralık için otomatik fiyatlandırmanın askıya alınması.* Maliye'nin, doğalgazın her metreküpünden aldığı ÖTV'de kurdan gelen artışı karşılayacak oranda indirim yapması.* Kur farkının yansıtılması.Enerji Bakanı Hilmi Güler, gazetecilerin Aralıkta gaza zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerine, "Artırımın olmaması için dolar kurunun oynamaması lazım, bazen bu bir günde bile değişebiliyor. Bu nedenle ay bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz" demişti.