Doğalgaza kış zammı. İşte yeni tarife!

BOTAŞ, yarından geçerli olmak üzere, konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatına yüzde 4.55 ve sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 4.69 oranında zam yaptı.



BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yüksek Planlama Kurulu'nca yeni bir uygulama olarak enerji KİT'lerinde 1 Temmuz'dan itibaren maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizmasına geçilmesinin kararlaştırıldığı hatırlatıldı.



Açıklamada, bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda, doğalgaz satış fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere konutlara yüzde 4.55 ve sanayiye yüzde 4.69 oranında yansıyacak biçimde artırıldığı bildirildi.

