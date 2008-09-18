Doğalgaza çift haneli zam

BOTAŞ'ın doğalgaz alım maliyetlerinin son dönemde oldukça yükseldiği ve çift haneli yani en az yüzde 10'luk bir doğalgaz zammı üzerinde durulduğu belirtildi. Doğalgazda son zam ağustos ayında yapıldığı için yeni tarifelerin de kasım ayında yürürlüğe girmesi gerekiyor. Ancak zam ihtiyacının yüksek olması nedeniyle ithalat faturasının mali yükünün vatandaşa ekim ve kasım olmak üzere iki aya bölünerek yansıtılması üzerinde durulduğu kaydedildi.



BOTAŞ, doğalgaz ihtiyacının büyük bir kısmını Rusya'dan ve daha sonra ise İran'dan karşılıyor. Rus gazında yükselen fiyatlar yani maliyet baskısı 6 ay, İran gazında ise 9 ay sonra yansıyor. Yılın ilk yarısında petrol fiyatları yüksek olduğu için, kasım ayı doğalgaz faturası da yine yüksek olacak. Petrol fiyatlarındaki mevcut düşüşün ise gelecek yıl BOTAŞ'ın maliyet hesaplarına yansıması bekleniyor. Bu nedenle BOTAŞ'ın doğalgaz ithalat maliyeti de oldukça arttı. Çift haneli bir zam üzerinde duran BOTAŞ, kasım ayını beklemeden ekim ayında da ara bir zam yapma konusunu tartışmaya açtı.



2008 zamları yüzde 35'e ulaştı



BOTAŞ, en son 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz fiyatlarına yüzde 16,8 oranında zam yaptı. Bundan önce ise, 1 Ocak'ta yüzde 7,4, 1 Haziran'da yüzde 7,4 oranında zam yapılmıştı. Böylece 2008 yılında yapılan zamlar yüzde 35'e ulaştı. BOTAŞ, ekim ve kasım aylarında da zam yaparsa, bu yıl vatandaşın kullandığı doğalgaza 5 kez zam gelmiş olacak. 1 Ağustos'ta yapılan yüksek oranlı zam ise sanayicilerin tepkisine yol açmış, Tüketici Hakları Derneği ise bunun iptali için Danıştay'a başvurmuştu. BOTAŞ'ın kış aylarında arz açığına karşı önlem olarak şimdiden spot piyasadan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) almaya başladığı ve bunun da maliyetinin vatandaşa yansıtılması gerekeceği kaydedildi.

