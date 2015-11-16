Doğalgaza bu yıl zam gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, bu sene doğalgaza zam yapmayı düşünmediklerini söyledi.

Ali Rıza Alaboyun, G20 Zirvesi'nde NTV'nin sorularını yanıtladı. Alaboyun, şu anda doğalgaza zam yapmayı düşünmediklerini söyledi.



Ali Rıza Alaboyun, doğalgazda her 3 yılda bir fiyat revizyonu hakkının bulunduğunu, tahkime de kontrattan doğan zorunluluktan gidildiğini söyledi.



Dönemsel fiyatlarda indirim yaşanırsa bunun vatandaşa yansıyacağını belirten Enerji Bakanı, bu sene gaz tedariğinde bir sıkıntı görmediklerini vurguladı.

Anlaşmazlıklar enerji projelerini etkilemez

haberrus.com adresinde yer alan habere gör; Gazprom başkanı Aleksey Miller, siyasi görüş ayrılıklarının Rusya ve Türkiye arasındaki enerji projelerini etkilemediğini, iki tarafın da anlaşmalar üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti.

Gazprom başkanına politik anlaşmazlıkların projeleri etkileyip etkilemeyeceği soruldu. Miller, “Biz, Türk ortaklarımızla birlikte, şu anda hala geçerli olan ticari anlaşmalar üzerindeki yoğun çalışmamızı sürdürüyoruz” şeklinde cevap verdi.

Yıl sonuna kadar Rusya ve Türkiye arasında en yüksek seviyede stratejik ortaklık birliği kurulacağını belirten Miller “Türk Akımı projesi bu yıl Aralık ayında hükümetler arası, devletlerarası seviyedeki görüşmelerin ana konularından biri olacak” şeklinde konuştu.

Türk Akımı projesi Rusya ve Türkiye arasında Karadeniz üzerinden boru hattıyla gaz transferini öngörüyor. Haziran ayında başlaması planlanan projede henüz anlaşma sağlanabilmiş değil. Gazprom hükümetler arası müzakerelerin devam edebilmesi için Türkiye’de hükümetin kurulmasını bekliyor.