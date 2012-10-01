Doğalgaza ve elektriğe beklenen zam yapıldı

Günlerdir tartışılan doğalgaz ve elektrik zamları açıklandı. Elektrik ve doğalgaza 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 9.8 zam yapıldı.

Akaryakıt, alkollü içkiler ve tapu harcına yapılan ÖTV artışından sonra tartışılmaya başlanan doğalgaz ve elektrik zammı ardı ardına açıklandı.

BOTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada uluslararası ham petrol ve petrol ürünü fiyatlarındaki yükselmelere bağlı olarak doğalgaz maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle gaz satış fiyatlarında düzenleme yapılması zaruretinin doğduğu belirtildi. Açıklamada, “1 Ekim’den geçerli olmak üzere doğalgaz satış fiyatlarımız, nihai tüketici fiyatlarına yüzde 9,8 oranında yansıyacak şekilde arttırıldı” denildi.

BOTAŞ’tan yapılan bu açıklamanın ardından ikinci zam haberi de elektrikte geldi.

Zamlar ardı ardına geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da perakende elektrik fiyatlarının yüzde 4,03 ile yüzde 9,81 arasında değişen oranlarda artırılmasına karar verdi.

EPDK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, perakende satış lisansı sahibi 21 elektrik dağıtım şirketi tarafından, kilovatsaat (kWh) bazında, vergi ve fonlar dahil olmak üzere uygulanan tek zamanlı elektrik satış fiyatları ortalama olarak meskende yüzde 9,81 oranında artarak 35,704 kuruşa yükseltildi.

Perakende elektrik fiyatları, orta gerilim sanayi abonelerinde kWh başına yüzde 4,03 oranında artarak 27,748 kuruşa, ticarethane abonelerinde ise yüzde 8,06 oranında artarak 35,934 kuruşa yükseldi.