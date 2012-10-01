T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Doğalgaza ve elektriğe beklenen zam yapıldı

Zam yarından itibaren geçerli olacak

01 Ekim 2012 00:34

Günlerdir tartışılan doğalgaz ve elektrik zamları açıklandı. Elektrik ve doğalgaza 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 9.8 zam yapıldı.

Akaryakıt, alkollü içkiler ve tapu harcına yapılan ÖTV artışından sonra tartışılmaya başlanan doğalgaz ve elektrik zammı ardı ardına açıklandı.

BOTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada uluslararası ham petrol ve petrol ürünü fiyatlarındaki yükselmelere bağlı olarak doğalgaz maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle gaz satış fiyatlarında düzenleme yapılması zaruretinin doğduğu belirtildi. Açıklamada, “1 Ekim’den geçerli olmak üzere doğalgaz satış fiyatlarımız, nihai tüketici fiyatlarına yüzde 9,8 oranında yansıyacak şekilde arttırıldı” denildi.

BOTAŞ’tan yapılan bu açıklamanın ardından ikinci zam haberi de elektrikte geldi.

 

Zamlar ardı ardına geldi

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da perakende elektrik fiyatlarının yüzde 4,03 ile yüzde 9,81 arasında değişen oranlarda artırılmasına karar verdi.

EPDK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, perakende satış lisansı  sahibi 21 elektrik dağıtım şirketi tarafından, kilovatsaat (kWh) bazında, vergi  ve fonlar dahil olmak üzere uygulanan tek zamanlı elektrik satış fiyatları  ortalama olarak meskende yüzde 9,81 oranında artarak 35,704 kuruşa yükseltildi.

Perakende elektrik fiyatları, orta gerilim sanayi abonelerinde kWh başına  yüzde 4,03 oranında artarak 27,748 kuruşa, ticarethane abonelerinde ise yüzde  8,06 oranında artarak 35,934 kuruşa yükseldi.

ETİKETLER

doğalgazzam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24