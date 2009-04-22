Doğalgaza ay sonunda indirim geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, "Bu ay sonunda doğalgaz fiyatlarında indirime gidilecek. İndirim oranı, doların paritesine göre belirlenecek" dedi.



TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Kütahya Milletvekili Soner Aksoy başkanlığında toplandı. Komisyonda, Aksoy'un hazırladığı yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımına ilişkin kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif ele alındı. Teklif, müzakerelerden sonra alt komisyona sevk edildi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının en fazla ihale yapan bakanlıklardan biri olduğunu belirten Güler, TEİAŞ Genel Müdürünün görevden alınmasıyla ilgili olarak da "Şimdiye kadar 60 bin ihale yaptık. Temiz bir ortam oluşturmaya çalıştık" dedi.



Türkiye'nin enerji konusunda sorunsuz bir ülke olduğuna bildiren Güler, "1 Ocak tarihinde dünya, doğalgaz kesintisinin sıkıntısını yaşadı, biz hissettirmedik. Konutlarda doğalgazı en ucuza kullanan ülke konumundayız. Sanayideki doğalgaz fiyatında ise ucuz ülkeler arasındayız. Bu ay sonunda doğalgaz fiyatlarında indirime gidilecek. İndirim oranı, doların paritesine göre belirlenecek" diye konuştu.



Teklif alt komisyona gönderildi



AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, alternatif enerji konumundaki yenilenebilir enerji konusundan taviz verilmemesi gerektiğini belirterek, petrol fiyatlarındaki düşüşün yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları azaltmaması gerektiğini vurguladı.



Yıldız, Hükümet tarafından yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlara ilişkin yasal düzenleme yapılması için çalışmalar bulunduğunu belirtti ve görüşülen teklifle tasarının birleştirilmesini önerdi.



CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ise enerjide dışa bağımlılığın her geçen gün arttığını bildirerek, enflasyonun düşük olduğu bir dönemde bile doğalgaza aşırı oranda zam yapıldığını söyledi.



Susam, yenilenebilir enerjide, özel girişimcilerin önünü açacak teşviklerin uygulanması gerektiğine işaret etti.



AK Parti Rize Milletvekili Ali Bayramoğlu ise yenilenebilir enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesinin, tarıma ve çiftçilere destek olacağını söyledi.



Bayramoğlu, her türlü tarımsal ürün atığının enerjiye çevrileceğini, bunun da ürün atıklarının parasal değere dönüşeceğini belirtti.



Teklif, görüşmelerin ardından, alt komisyona gönderildi.



Komisyonun gündeminde bulunan AK Parti Antalya Milletvekili Sadık Badak'ın yaz saati uygulamasına son verilmesine ilişkin kanun teklifi de alt komisyona havale edildi..



