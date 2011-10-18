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Ekonomi

Doğalgaza asıl zam haftaya gelebilir

Doğalgaz fiyatlarına yapılan ayarlama ile başlayan zam dalgasına şimdi de dağıtım şirketlerinin payı eklenebilir

18 Ekim 2011 03:00

T24 - Doğalgaz fiyatlarına yapılan ayarlama ile başlayan zam dalgasına şimdi de dağıtım şirketlerinin payı eklenebilir. Şehir içi doğalgaz dağıtım ihalelerini kazanan şirketler, 8 yılın ardından sonlanan tarife bedellerinde artış isteyebilecekler.


Doğalgaz fiyatlarındaki ayarlama ve güncellemelerin ardından şimdi şehiriçi dağıtım şirketlerinin durumu gündemde. 2003 yılından beri dağıtım şirketlerinin payı güncellenmemişti. Pek çok dağıtım şirketi ihalelerde çok yüksek fiyatlar vermiş ama tarifelerini düşük tutarak süreci yürütmeye çalışmışlardı.


Milliyet'in haberine göre; gelinen noktada tarifelerin süresi doldu. Şehiriçi dağıtım şirketleri önümüzdeki haftalarda EPDK ile masaya oturacak ve 8 yılda yaptıkları yatırımların bir kısmını çıkartabilmek için ayarlama isteyecek.


Bu arada uzmanların dikkat çektiği bir nokta daha var. Devlet, uzun süredir doğalgaz zammını faturalara yansıtmamak için TEDAŞ ve TETAŞ üzerinden elektrik faturalarına ekliyordu. Yani hiç doğalgaz kullanmayan vatandaşlar bile elektrik faturaları ile doğalgazı sübvanse ettiler. Piyasanın serbestleşmesi ve kontrat devirleri sonrası bunun özellikle faturalardaki etkisinin ne olacağı merak konusu.


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