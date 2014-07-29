Doğalgaza ağustos ayında zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Doğalgazla alakalı herhangi bir fiyat değişikliği yok, ağustos ayında da aynı bu fiyatlarla devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bazı programlara katılmak üzere geldiği Kayseri'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ağustos ayında doğalgaz ve elektriğe zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine Yıldız, şunları kaydetti:

"Doğalgaza ve elektriğe zam söylentilerinden vazgeçelim. Özellikle bayram gününde vatandaşımızın bu manayla alakalı kafasını karıştırmamamız lazım. Bizim doğalgazla yaptığımız hesaplamalarda özellikle maliyetlerimiz artmış olmasına rağmen içinde bulunduğumuz Temmuz ayı itibariyle yapmış olduğumuz hesaplamalarda herhangi bir zam yapmayı düşünmüyoruz. Doğalgazla alakalı herhangi bir fiyat değişikliği yok, Ağustos ayında da aynı bu fiyatlarla devam edeceğiz."