Doğalgaz'a 2010 şubatına kadar zam yok

T24 - Enerji ve Bakanı Taner Yıldız, 2010 şubat ayına kadar doğalgaza zam yapılmayacağını açıkladı.



Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Karadeniz'de doğalgaz arayacak dev platformun İstanbul Boğazı'ndan geçişini takip ederken, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.



Yıldız, son dönemde yoğun olarak gündemde bulunan "Yeni yılla birlikte doğalgaza da zam yapılacak" iddialarıyla ilgili konuştu.



2010 Şubat ayına kadar doğalgaza zam yapılmayacağını ifade eden Yıldız, Şubat ayında yapılacak olan durum değerlendirmesi sonrası bir karar verileceğini de belirtti.



Bakan Yıldız, zamla ilgili gerçekleştirilen fiyatlandırmanın da otomatik fiyatlandırma sistemine bağlı olduğunu, bu fiyatlandırma sisteminin de dünya piyasasına göre hareket ettiğini sözlerine ekledi.

