Doğalgaza 13 ayda 5 zam 1 indirim yapıldı

Doğalgaz fiyatlarına 1 Kasım 2006’da zam yapan Botaş, 1 Ocak 2008’de yani 14 ay sonra konutta yüzde 7.4, sanayide ise yüzde 6.5 zam yaptı.Bu zamdan sonra da gerisi geldi. Haziran başında doğalgaz konutlarda yüzde 7.4, sanayide yüzde 8.3 zamlandı.Temmuz ayında maliyet bazlı fiyatlandırma sistemine geçince, ağustos başında da fiyatlar konutta yüzde 16.88, sanayide yüzde 18.7 arttı.Fiyatlar ekim başında da konutlar için yüzde 4.55, sanayi için de yüzde 4.69 zam yapılmıştı.Kasım 2008’de ise konutlarda doğalgaz fiyatları yüzde 22.50 zamlanırken, sanayide kullanılan doğalgaza da yüzde 22 zam yapıldıBöylece 13 ayda yüzde 80’lere varan oranda zamlanan fiyatlar, şubatla birlikte konutlarda yüzde 17, sanayide yüzde 18 indirildi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler de gerekli koşulların sağlanması durumunda doğalgazda önümüzdeki aylarda da indirimlerin olabileceğini bildirdi.Nisan ayından sonra doğalgazda yeni indirimlerin olup olmayacağı konusunda Bakan Güler, bu konuda petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimin önemli olduğunu belirterek, “Dolardaki artış önemli. Çünkü biz Rusya'dan bunu dolarla alıyoruz. Eğer formülde değişiklik olmazsa, YPK kararı değişmezse, dolarda da artış olmazsa yılın öbür çeyreğinde de indirimler devam edebilir” dedi.Güler, doğalgazda yapılan indirimin yerel seçimlerle ilgisinin bulunmadığını kaydetti.Bakan Güler, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan doğalgaz krizinin çok önemli olduğunu, gaz kesintisinin 17 gün sürdüğünü bazı Balkan ülkelerinde bu nedenle olağanüstü hal ilan edildiğini söyledi. Bu süreçte bazı ülkelerde soğuklar nedeniyle evlerin kapılarının kırılıp yakıldığını duyduklarını anlatan Güler, alınan tedbirlerle krizi iyi yönettiklerini, halka olumsuz bir durumun yansıtılmadığını bildirdi.Asıl köklü çözümün Nabucco Projesi olduğunu ifade eden Güler, “biz projede başı çekiyoruz ve diğer ülkeleri daha hızlı hareket etmesi için zorluyoruz. Bir an önce bu proje başlamalı” dedi.Nabucco Projesiyle ilgili Avrupa'da zaman zaman 'Türkiye transit ülke olsun, Türkiye'ye biz geçiş ücretini verelim, elimizi sallayalım geçelim' şeklinde düşünceler dile getirildiğini anlatan Güler, bunu kabul etmediklerini, Türkiye'nin sadece transit ülke olmadığını gazın bir kısmını kullanacağını kaydetti.Türkiye'nin bu yöndeki görüşünü artık diğer ülkelerin kabul ettiğini vurgulayan Bakan Güler, şöyle devam etti:“Ayrıca bizim halkımız kaynağa daha yakın olduğu için gazı Avrupa'daki fiyattan daha ucuz kullanmalı diyoruz. Taşıma unsuru var çünkü... Bu konuda şirketler biraz top çeviriyorlar. Doğalgaz meselesinde petroldeki gibi açıklık yok, kontratlar gizli. Şeffaf bir yapı yok. Biz diyoruz ki ülkemizin çıkarları önemlidir. Kaynağa en yakın ülkeyiz zaten.Zaman zaman Türkiye'yi 'zorluk çıkaran ülke' olarak tanımlıyorlar. Hatta bundan dolayı zaman zaman BOTAŞ'ın iyi yönetilmediği, küçültülmesi lazım geldiği gibi görüşler dile getiriliyor. Botaş gibi bir güçlü şirketi ortadan kaldırıp karşılarında ufak muhataplar görmek istiyorlar.”Bakan Güler, “Nabucco projesi ne zaman biter” şeklindeki soruya da “bize bıraksalar 2-3 yılda bitiririz ama o kadar detaya giriyorlar ki şaşırıyorsunuz” yanıtını verdi.Güler, Türkiye'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili olarak da başta Karadeniz olmak üzere sismik çalışmaların tamamlandığını ifade ederek, “eğer sondajlarımızda isabet kaydedersek Türkiye'nin petrol ve doğalgaz bağımlılığı büyük ölçüde azalacak. Sondajlardan ümitliyiz. Önümüzdeki yıllarda Karadeniz Bölgesi Hazar bölgesi gibi önemli bir petrol ve doğalgaz bölgesi olarak ortaya çıkacak” diye konuştu.Petrol ve doğalgaz arama çalışmalarından eskiye göre beklentilerinin daha yüksek olduğunu anlatan Güler, yapılan çalışmaların ve analizlerin bunda etkili olduğunu söyledi.Akdeniz'de ve Ege'de sismik çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Güler, “biz şu ana kadar yer altında çalıştık görünmeyen çalışmalar yaptık artık bunları sondjalarla değerlendireceğiz. Bu alanda da dünyanın en ileri ülkeleriyle yarışır haldeyiz” şeklinde konuştu.Bakan Güler, nükleer santral ihalesi ile ilgili soru üzerine de bu konudaki değerlendirmelerin sürdüğünü, çalışmaların tamamlanmasının ardından Bakanlar Kurulunda nihai kararın verileceğini belirtti. Güler, Türkiye'nin nükleer teknolojiye ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.