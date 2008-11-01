Doğalgaza 11 ayda %72 zam

BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nden gece 02.00'de yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Planlama Kurulu'nca enerji KİT'lerinde 1 Temmuz'dan itibaren maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizmasına geçilmesinin kararlaştırıldığı hatırlatıldı.Açıklamada, fiyat artışında son bir ay içinde döviz kurunda görülen hızlı artışın etkili olduğu belirtildi.Doğalgaza yapılan rekor düzeydeki zammın bir başka sebebi de, yılın ilk 8 ayında petrol fiyatlarının 140 dolara ulaşan rekor seviyede seyretmesi.Yetkililer, bu zammın yıl içinde petrol fiyatlarının tavan yaptığı dönemin yansıması olduğunu, petrol fiyatlarında son dönemde görülen düşüşünse ocak ayında fiyatlara yansıyacağını belirtti.Açıklamada, bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda, doğalgaz satış fiyatlarının bugünden geçerli olmak üzere konutlara yüzde 22.50, sanayiye yüzde 22 oranında yansıyacak biçimde artırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:"Söz konusu fiyat artışında, döviz kurunda özellikle son bir ay içinde meydana gelen hızlı artışların yanı sıra, petrol ve petrol ürünleri fiyat ortalamalarına endeksli olan doğalgaz alım fiyatlarının, petrol fiyatlarındaki artışlardan 6-9 ay geriden etkilenmesi ve geride bıraktığımız 6-9 aylık dönemde petrol fiyatlarının uzun süre rekor seviyelerde seyretmesi etken olmuştur."Perşembe günü yazılı açıklama yapan Genel Müdür Saltuk Düzyol, BOTAŞ'ın alacaklarını tahsil edemediği için doğalgaza yüksek oranda zam yapacağı yönündeki haberlerin kurumu rencide ettiğini vurgulayarak, söz konusu haberlerin doğru olmadığını savunmuş, zam yapılıp yapılmayacağına ise açıklık getirmemişti.BOTAŞ haziran ayından itibaren üst üste zam yapıyor. Petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak maliyetleri önemli miktarda artan BOTAŞ'ın, eylül ayı başından itibaren doğalgaza yaptığı yüzde 17- 19 artışa karşın, kontrat dönemi olan ekimde yeniden yüksek oranda zam yapması, vatandaşın tepkisine yol açmıştı.Enerji Bakanlığı üst üste yapılan zamları hükümetin iktidara geldiği günden bu yana enerji KİT'lerinin ürünlerine zam yapmaması politikası çerçevesinde doğalgazda gerekli olan artışların gerçekleştirememesine bağlamıştı.BOTAŞ haziranda yaptığı zammın ardından, 1 Temmuz'da uygulanmaya başlanan maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizmasına geçilmesi aşamasında baz oluşturacak şekilde fiyat ayarlaması yapamadığı gerekçesi. Zamların üst üste gelmesine neden oldu. Temmuzda ithal edilen doğalgazın fiyatının, kontrata bağlı olarak artması nedeniyle, ağustosta yüzde 20 kadar zam yapılmak zorunda kalındığı yönünde açıklamalar yapılmıştı. BOTAŞ 1 Haziran'dan itibaren konutlarda yüzde 7.4 ve sanayide yüzde 8.3 zam yapmıştı. Kurum daha sonra da 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 16.88, sanayide de yüzde 18.77 artırmıştı.CHP lideri Deniz Baykal, BOTAŞ'ın bugünden geçerli olmak üzere doğalgaza yaptığı yüzde 22.5'lik zammı kınadığını açıkladı, "Dünyada petrol fiyatları düşerken ülkemizde doğalgaza çok yüksek oranda zam yapılmıştır. Bu zam değil zulümdür" dedi.Deniz Baykal, partisinin il başkanları toplantısı öncesinde gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.Doğalgaz zammını "zulüm" olarak nitelendiren Baykal, "Kışa girerken 4'te 1'e yakın zam yapmak hiçbir anlayışa uymaz. Hükümetin ekonomik krize karşı hangi önlemleri alacağı ortaya çıkmıştır" dedi."Bellidir ki dar gelirli vatandaş sıkıntıların bedelini ödeyecektir" diyen Baykal, "Hükümet bir yandan krize çözüm arıyor, bir yandan da vatandaşın ısınma faturasına 4'te 1'lik zam yapıyor. Bu zammı yapanların fakir fukara edebiyatı yapmaya hakkı yoktur. Zammın haklı bir ekonomik gerekçesi de yoktur. Bu zammı protesto ediyorum, kınıyorum" diye konuştu.