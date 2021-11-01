Doğalgaz zammında tüketim detayı; sınır aşılırsa fiyat artışı yüzde 100'ü aşabilir

BOTAŞ, kasım ayına ilişkin açıkladığı fiyat tarifesinde sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 48 oranında zam yaptı. Böylece Kasımda yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan serbest tüketicilerin kullandığı 1000 metreküp doğalgazın fiyatı ekim ayına göre 3 bin 500 liraya çıktı. Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yaklaşık yüzde 46,82 artışla 4 bin lira oldu.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre tarifedeki detaylar sanayi için zammın belirli bir tüketim sınırı aşılınca yüzde 100'ü aşacağını gösteriyor.

Buna göre, hem dağıtım şirketlerinden hem de BOTAŞ’tan doğalgaz satın alan petrol, petrokimya, kimya, gübre, ametal (cam, seramik, çimento) ve metal grubu sektörlerinde faaliyet gösteren müşteriler için 2021 yılının ilk 9 ayındaki fiili tüketimlerinin aylık ortalamasının yüzde 60'ına kadarki tüketim miktarları yüzde 48,40 oranında zamlı olacak, yani fiyat 1000 metreküp için 3500 TL olacak.

Aylık ortalama tüketimin yüzde 60'ının üzerindeki tüketim için ise kasım tarifesinde yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatının yüzde 50 fazlası uygulanacak. Yani satış tarifesi 5250 TL’ye ulaşacak.

2021 yılı ilk 9 ayındaki fiili tüketimlerinin aylık ortalamasının yüzde 60'ının üzerindeki tüketim için zam oranı böylece yüzde 123’e kadar ulaşacak.

Aynı durum BOTAŞ’tan doğal gaz satın alan OSB/Serbest Bölge'nin bünyesinde yer alan ve Petrol/Petrokimya/Kimya, Gübre, Ametal ve Metal Grubu sektörlerinde faaliyet gösterenler için de geçerli olacak.