Doğalgaz zammına tepki

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Ali Çetin, ay başında doğal gaza yapılan zammın "yasaya aykırı" olduğunu savundu.



Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, doğal gaza 1 Ocak 2008'den itibaren konutlarda yüzde 7,4, sanayide 8,3 oranında zam yapıldığını, 1 Haziran 2008 tarihinden geçerli olmak üzere konutlarda 7,4, sanayide 8,3 oranında ikinci kez artış yapıldığını ve en son 1 Ağustos 2008'den

itibaren de üçüncü kez konutlarda yüzde 16,88, sanayide yüzde 18,77 zam yapıldığını anımsattı.



TÜDEF olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Yüksek Planlama Kurulu'na (YPK), doğal gaz zammı kararına karşı "YPK kararının iptali ile yürütmenin durdurulması talebiyle" dava açtıklarını ifade eden Çetin, doğal gaza zam yapılmasını öngören kararın, "yetki, şekil, sebep, amaç ve konu unsurları yönünden yasaya aykırı" olduğunu savundu.



Çetin, "fiyat artışının maliyet bazlı fiyat uygulama yönteminden kaynaklandığını, bunun temel nedeninin de maliyetlerdeki artıştan ziyade IMF'ye 28 Nisan 2008 tarihindeki niyet mektubunda verilen sözler olduğunu" ileri sürdü.

Bu yıl başından beri doğal gaza konutlarda toplam yüzde 33,6, sanayide ise toplam yüzde 35,6 oranında zam yapıldığına dikkati çeken Çetin, şunları kaydetti:

"Son zamla birlikte OECD ülkeleri içinde en pahalı doğal gaz Türkiye'de kullanılmaktadır. Bu fiyat artışı, doğal gaz ve elektrikle üretilen tüm mal ve hizmetlere zincirleme zam yapılmasına neden olacaktır. Çünkü elektriğin yüzde 80'e yakını doğal gaz çevrim santrallerinden elde edilmektedir. Bu durum tüketicinin yaşamını daha da çekilmez hale getirecek, yoksulluk ve olumsuz ekonomik koşullar daha da ağırlaşacaktır. Çünkü bunca zamma karşın 2008 yılı için ücret ve maaşlara yapılan zam, yılın birinci yarısı için yüzde 5,2, ikinci yarısı için ise 4,3 olmuştur. Toplam yüzde 9,5'lik maaş artış oranına karşın yüzde 34 civarında bir doğal gaz zammı, maliyet bazlı değil IMF bazlı bir artıştır ve oldukça fahiş bir zam oranıdır. Üstelik Kasım ayında yeniden zam yapılacağı bilinmektedir. Zam yapılan dönemde zammı mazur gösterecek bir fiyat artışı söz konusu olmamıştır." AA

